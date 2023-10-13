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公車司機轉行送貨　學子上學大遲到！議員：魔鬼班表誰受得了？

▲多位民進黨議員聯合質詢公車減班問題、要求改善司機員工作環境。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.13）
▲多位民進黨議員聯合質詢公車減班問題、要求改善司機員工作環境。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.13）

記者顏幸如／台中報導

疫後各行各業大缺工，不僅旅宿業請不到人，公車業者也因司機員大量流失，導致班次大亂，台中市許多學生上學搭不到公車，家長怨聲載道，藍綠議員今在市議會輪番砲轟，批評「魔鬼班表誰受得了？」交通局長葉昭甫表示，除了公車與捷運、鐵路整併以提昇運能，也希望市民改變習慣進行轉乘，交通局會致力改善司機員工作環境。

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台中市因推動雙十公車（車價10元、10公里內免費），公車路線近240條，年運量原本超過一億人次，但疫情期間運量大跌，最慘時只剩15%，許多公車司機為此轉業，隨著疫情解封、乘客數慢慢回升，卻發生沒司機可以開車的窘況。

台中市公車乘客中，學生佔1/3，暑假期間公車減班，8月底開學後，許多學生發現竟等不到公車！導致上學大遲到，只好回家向家長求助，由於反映一個多月仍無法獲得解決，今（13）日議會定期會專案報告，各黨議員砲火猛烈。

▲交通局長葉昭甫表示，將透過相關公共運輸工具整併運能。（圖／台中市政府提供，2023.10.13）
▲交通局長葉昭甫表示，將透過相關公共運輸工具整併運能。（圖／台中市政府提供，2023.10.13）
國民黨市議員劉士州表示，市政府努力辦活動宣傳台中觀光，遊客來了卻連公車都沒得搭。陳文政憂心市府推動雙十公車多年，好不容易培養使用公共運輸的習慣，恐因大幅減班前功盡棄。朱暖英指減班打亂許多市民作息節奏，要求學區路線不能減班。張廖乃綸不滿全市少364班次，脫班、漏班讓學生和長輩苦不堪言。邱愛珊詢問司機薪資有多少、待遇是否不佳？黃健豪要求提高司機員待遇。

交通局長葉昭甫答詢時指出，疫情過後各縣市公車業者都缺司機，很多人跑去幫電商載貨、或開Uber，台中市司機員少16.16%，在六都排名第3，班次減幅14.77%，亦是第3位，交通局與業者在暑假密集開4次會，透過熱門路線與捷運、鐵路整併以提昇運能，也希望市民習慣轉乘，而非以往的一條路線搭到底。他表示台中市公車司機的薪水約在5萬至5.5萬不等，但提高薪水不是唯一解決之道，交通局致力要求業者改善工作環境、輔導新人考職業駕照。

▲市議員陳淑華指市民候車環境很差，圖為學生在工地前等車。（圖／台中市議員陳淑華提供，2023.10.13）
▲市議員陳淑華指市民候車環境很差，圖為學生在工地前等車。（圖／台中市議員陳淑華提供，2023.10.13）
民進黨市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳雅惠、陳俞融聯合質詢時指出，工作條件太差才是令人卻步、不願當司機的主因，曾有新人在跟車訓練的第2天就嚇到不敢來，因為公司班表長達15小時，早上6點到車場、晚上快10點才下班，這樣才可能拿到5萬多元薪資，試問「這樣的魔鬼班表誰受得了？」建議改善工作環境、改採簽約滿1年後發獎勵金，比調薪還有用；此外，調整班次並未考慮市民真正需求，市民等候公車的環境很差：勞工局也要強力稽查業者超時問題，改善司機員工作環境。

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