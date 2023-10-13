人權團體：以色列在加薩與黎巴嫩使用白磷彈

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以色列一直在轟炸加薩，以報復哈瑪斯7日攻擊以色列南部城鎮，造成至少1300人死亡。目前至少有1500名巴勒斯坦人喪生。以色列也與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交火。
人權觀察表示，他們核實10日在黎巴嫩與11日在加薩拍攝的影片，顯示加薩港口與以色列和黎巴嫩邊界沿線的兩個鄉村地點上空，有多次白磷彈發射情形。
人權觀察在社群媒體上提供相關影片的連結，稱這顯示「使用的是155毫米白磷彈，顯然是用來製造煙霧、標記或發出信號」影片拍到以色列與黎巴嫩邊界附近的景象。
巴勒斯坦電視頻道最近播出影片，顯示加薩天空瀰漫著細細的白煙，他們稱這是白磷彈冒出的煙霧。
以色列軍方2013年表示，正逐步淘汰2008年到2009年在加薩攻勢中使用的白磷煙幕彈，以軍當時沒有說明是否檢討白磷用於作戰。白磷可用於焚燒敵軍陣地。
白磷彈可依法在戰場上使用，以製造煙幕、產生照明、標記目標或焚燒掩體與建築物。由於具有合法用途，國際公約未將白磷彈列作化武加以禁止，但這種武器可能造成嚴重灼傷並引發火災。
根據禁止使用特定常規武器公約第3號議定書（Protocol III of the Convention on the Prohibition of Use of Certain Conventional Weapons），白磷彈被視為燃燒武器。這份議定書禁止對平民中的軍事目標使用燃燒武器，但以色列並未簽署議定書。
華盛頓郵報指出，根據人權觀察一份2009年的報告顯示，以色列在2008年底到2009年初於加薩走廊作戰22天期間多次使用白磷彈，包含在人口稠密區，造成平民傷亡，違反國際人道法（International Humanitarian Law）。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1121013
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