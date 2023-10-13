稱潘孟安論文已修正　他批王鴻薇淪打手「有證據還要裝睡嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐富癸表示，王鴻薇第一次爆料時，潘孟安不但已經到學倫會說明完畢，且高師大也發出公文明確說到違反學倫案不成立，有瑕疵部分應於2個月內修正，但王薇還是閉上眼睛，以不實資料指控抄襲，企圖用政治力施壓學術殿堂。
徐富癸提到，今天的記者會就更離譜，高師大給了2個月的修改期限，潘孟安在38天後就提交，王鴻薇硬扯潘孟安沒有繳交，根本就是存心造謠抹黑，且高師大為免學術殿堂被政治干擾，史無前例地成立校內外專家學者組成的委員會議，複審修正後的論文，也已經審查通過，會到國圖抽換論文。
「一切都有證據，王鴻薇還要繼續裝睡嗎？」徐富癸建議王鴻薇，應該過去擔任媒體人時勇於認錯的勇氣，即使不向潘孟安道歉，也要跟對濫用社會資源說一聲對不起。
此外，謝佩芬也說，王鴻薇今天又烏龍爆料，指潘孟安的論文瑕疵沒有補件，但9月8日潘孟安已經送件，並已通過高師大審核，她平常在基層勤跑，聽到民眾都有一個共同的困惑，「王鴻薇到底是在選立法委員，還是論文審查委員？」
謝佩芬提到，目前台灣社會都在關注馬文君的洩密案件，要求馬文君說清楚講明白，是否把個人的金錢利益放在國家安全之上？卻只有王鴻薇，對馬文君的洩密疑慮隻字不敢提，甚至企圖用烏龍爆料替馬文君轉移焦點，「請問台北市民，我們到底為什麼需要這種立法委員呢？」