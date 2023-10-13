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稱潘孟安論文已修正　他批王鴻薇淪打手「有證據還要裝睡嗎？」

▲王鴻薇今天再度指控潘孟安（圖）論文。（圖／記者陳佩君攝，2023.08.31）
▲王鴻薇今天再度指控潘孟安（圖）論文。（圖／記者陳佩君攝，2023.08.31）

記者陳佩君／台北報導

國民黨立委王鴻薇指控，民進黨總統參選人賴清德競選總部總幹事潘孟安的論文被高雄師範大學判定瑕疵，但2個月後還沒抽換論文，質疑潘連補考都不過。對此，屏東立委參選人、潘孟安前辦公室主任徐富癸今（13）日批評，王鴻薇明顯已淪為打手，完全背棄過去擔任媒體記者的使命與理想，呼籲王應對濫用社會資源說一聲對不起；立委參選人謝佩芬也質疑，王鴻薇到底是在選立法委員，還是論文審查委員？

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針對王鴻薇召開記者會，指控潘孟安論文一事，徐富癸說，他跟王鴻薇都曾經是同一個媒體的記者，無論在校或在媒體期間，都被耳提面命一定要遵守新聞倫理，報導一定要查證，才不會造成社會的不安，但非常遺憾地，王鴻薇明顯已淪為打手，完全背棄過去擔任媒體記者的使命與理想。

徐富癸表示，王鴻薇第一次爆料時，潘孟安不但已經到學倫會說明完畢，且高師大也發出公文明確說到違反學倫案不成立，有瑕疵部分應於2個月內修正，但王薇還是閉上眼睛，以不實資料指控抄襲，企圖用政治力施壓學術殿堂。

徐富癸提到，今天的記者會就更離譜，高師大給了2個月的修改期限，潘孟安在38天後就提交，王鴻薇硬扯潘孟安沒有繳交，根本就是存心造謠抹黑，且高師大為免學術殿堂被政治干擾，史無前例地成立校內外專家學者組成的委員會議，複審修正後的論文，也已經審查通過，會到國圖抽換論文。

「一切都有證據，王鴻薇還要繼續裝睡嗎？」徐富癸建議王鴻薇，應該過去擔任媒體人時勇於認錯的勇氣，即使不向潘孟安道歉，也要跟對濫用社會資源說一聲對不起。

此外，謝佩芬也說，王鴻薇今天又烏龍爆料，指潘孟安的論文瑕疵沒有補件，但9月8日潘孟安已經送件，並已通過高師大審核，她平常在基層勤跑，聽到民眾都有一個共同的困惑，「王鴻薇到底是在選立法委員，還是論文審查委員？」

謝佩芬提到，目前台灣社會都在關注馬文君的洩密案件，要求馬文君說清楚講明白，是否把個人的金錢利益放在國家安全之上？卻只有王鴻薇，對馬文君的洩密疑慮隻字不敢提，甚至企圖用烏龍爆料替馬文君轉移焦點，「請問台北市民，我們到底為什麼需要這種立法委員呢？」

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