民進黨護航論文案 王鴻薇要潘孟安下班前公布已修正的論文
國民黨立法委員王鴻薇今（13）日揭露潘孟安論文抄襲，經校方決議違反學倫瑕疵，兩個月內要抽換論文，但被他抓包兩個月寫不出論文，但遭到民進黨護航，王鴻薇表示，他兩個月前就說，潘孟安重複率將近54%的論文要補正，幾乎是重寫半本論文，這根本是天方夜譚，除非是學術天才，如果成功他一定會好好檢視，既然潘孟安對自己的新論文如此有自信，希望潘孟安在今天立法院下班以前，公告自己已經修正完成通過審核的論文檔案給社會大眾拜讀，也讓他看看這次有沒有抄襲？如果做不到，就是公然欺騙世人，請潘孟安向社會致歉。
記者余祥／台北報導
針對賴清德競選辦公室發言人陳世凱說，潘孟安的論文，校方8月1日發文，通知「未違反」學術倫理案，無須撤銷學位，王鴻薇說，這完全是錯誤的說法，因為高雄師範大學認定是，潘孟安「違反」學術倫理，屬於論文瑕疵，只是未達到撤銷學位的等級，民進黨敢不敢跟社會大眾說論文瑕疵沒有違反學術倫理，沒想到民進黨短短兩個月，就如此睜眼說瞎話，欺騙社會大眾，如此護短我要請賴清德競選辦公室鄭重向社會道歉。
至於賴清德競選辦公室發言人陳世凱說潘孟安已於9月8日提交修正後碩士論文論文也通過審核，王鴻薇說，根據高雄師範大學審定報告書，被檢舉人於收到審定報告書之日起2個月內完成所有瑕疵更正，修正後填寫「國家圖書館學位論文抽換申請書」，由本校向國家圖書館申請論文抽換，潘孟安現在是指責自己母校高雄師範大學，在審定通過後，經過一個多月還沒有及時提出申請嗎？還是國家圖書館不敢上架你的新論文？潘孟安修正後的論文是見不得人嗎？為什麼不敢送進國圖？