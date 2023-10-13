▲大腸直腸癌「三多」特色　AI「三段五級」精準防治

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▲大腸直腸癌具有「多相病程」、「多因精準」，「多元介入」之三多特色。（圖／台大公衛學團隊提供）
5旬老煙槍又肥胖 差點大腸癌中標一位55歲中年男子每天抽菸，菸齡長達20年，且長期喝酒又肥胖，有代謝症候群、糞便潛血濃度100ng/ml，中度基因變異，醫師判斷罹患大腸癌危險分數達42分，5年內罹癌危險性12％！經由科學檢測與評估，改變生活型態、戒菸戒酒、減重降血脂，糞便潛血濃度降至100ng/ml，危險分數下降至32分，5年內罹癌危險性僅剩3％。
▲大腸直腸癌與多項影響因子相關，且具有多階段疾病進展。（圖／台大公衛學團隊提供）
個人化「三段五級」預防架構台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳表示，大腸直腸癌從正常轉變為癌症，病程中會出現「腺瘤」階段，腺瘤階段時間很長，故能藉此介入；每一階段有許多原因影響疾病進展，每一種原因都能以不同措施預防，因此藉由不同階段滾動式調整，可達到最精準、最有效的介入。利用大數據與數位化方法，與「三段五級」預防策略結合，提供精準預防措施。
▲AI結合「三段五級」預防策略，提供大腸直腸癌精準預防措施。（圖／台大公衛學團隊提供）
初段預防：
健康階段可透過改變生活型態、或使用化學藥物預防，甚至基因編輯等方法達到初段預防目的。
次段篩檢：
在大腸直腸癌出現前的亞健康階段，也就是已有疾病發生，但尚無症狀，這個階段可透過糞便潛血檢查或大腸鏡檢查進行次段預防，檢測是否有腺腫或早期癌症。
末段預防：
在最後疾病期目標要遏止疾病惡化，針對侵襲癌或是遠端轉移，透過手術、達文西微創手術、標靶治療、化學治療、放射治療等進行末段預防。
個人化篩檢 可減少臨床負擔及過度診斷嚴明芳表示，大腸癌不同疾病階段有不同原因，關於多相病程疾病，首先最重要的是開發評估模式，藉由過往文獻、資料、實證資料，建構整體疾病生態系，在這個生態系中，針對每一個不同個體進行危險分層，設計不同介入方式，進行結果評估與成本效益分析。
以大腸直腸癌為例，從正常到腺瘤至發生癌症，不同病程面相都已有多項研究證實各種風險因數，如生活習慣、基因變異等資料，可利用這些資料建立風險分層分數，像是性別、生化指標及糞便潛血濃度等，提供個案風險指數。計算風險分數後，便能設計個人化介入措施，如改變生活型態、控制飲食等，評估介入措施後的風險分數是否改變，以評估介入措施效益。接著，透過個人風險分數進行風險分層，進而提供不同篩檢間隔；如此一來，可降低臨床負擔以及過度診斷問題。
舉例來說，大腸直腸癌篩檢具成本效益，若以百萬人規模來評估，每年進行1次化學法糞便潛血篩檢，比起不提供任何介入措施，約可拯救30000壽命年。特別要注意個人化精準介入措施，與每年1次免疫法糞便潛血篩檢相比，可拯救壽命年相近，但成本更低，如上述提到個人化精準介入，可降低臨床負擔。
健康智慧生活圈線上直播–智慧精準健康三段五級防治工程-登革熱及大腸癌應用
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59523
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