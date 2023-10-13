天涼蛇影幢幢！雨傘節住隔壁全家嚇半死 屋主憂老門不能關拒協助
近來氣候不再燠熱，蛇類出沒頻繁，許多人嚇得半死！台中市西屯區有戶人家的隔壁空屋住著雨傘節家族，報案要抓毒蛇，屋主卻不願開門；大肚區有國中生清掃校園時與蛇相遇，教育局竟要求校方放置捕蛇籠，引起市議員不滿，要求市府積極面對。
記者顏幸如／台中報導
自從捕蜂抓蛇業務委外後，經常發生廠商缺乏強制力，導致難以處理的狀況。民進黨台中市議員林祈烽日前接獲民眾陳情，指住家附近有毒蛇雨傘節出沒，親眼目睹牠溜進無人居住的老屋，打電話向119反映，委外廠商30分鐘便趕到現場。民眾正想稱讚廠商有效率，但聯繫屋主請求協助，屋主卻說大門年久失修，擔心門打開後會垮掉無法關上，因此拒絕讓廠商入內抓蛇。左鄰右舍嚇得晚上不大敢出門，連睡覺也擔心蛇會跑進家裡。
林祈烽今（13）日在市議會專案報告中，詢問農業局長張敬昌和法制局長李善植，毒蛇躲到民宅築巢產卵，空屋變成蛇窩，屋主卻不願配合捕捉，有無涉及《公共危險罪》？廠商能不能以公共安全為由，強制進入屋內捕蜂或抓蛇？
李善植表示，空屋雖無人居住，廠商或一般人仍不能強制進入，還是要等到蛇爬出屋外才能抓。林祈烽斥責李善植玩笑應對，指這關係民眾生命安全，難道要請廠商派人守在空屋前等蛇出門嗎？農業局長張敬昌趕緊跳出來，表示農業局將會同里長或地方人士與屋主協調，「這個問題不困難，農業局會來處理」。
無黨籍市議員林昊佑也反映，上個月大肚區大道國中學生清掃校園時，看到一條蛇逃走，向師長反映後，教育局處理方式竟是要學校放捕蛇籠！校園蛇影幢幢導致師生人心惶惶，他得知後才聯絡農業局到校積極處理。近來天氣轉涼，蛇類白天出沒頻繁，他希望市府針對「校園有蛇出沒」、師生若被蛇咬傷該如何處理，建立一套SOP通報全市學校。
農業局長張敬昌表示，農業局除了在學校排水溝抓到一條花浪蛇，也針對大道國中校園環境容易吸引蛇類棲息繁殖，提出多項改善建議。