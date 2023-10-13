▲高齡少子化凸顯「三長兩短」就醫困境！　智慧醫院6大解方

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醫院積極數位轉型3個因素台灣高齡少子化，就醫民眾越來越多，但護理人員卻大缺工，凸顯「病人等、醫師累、醫院忙」三大困境。林朝祥表示，醫院積極數位轉型3個因素包括：
人口結構改變
少子化加上疫情衝擊，護理人員執業率跌破59％！林朝祥表示，醫院並非血汗工廠，歸根結柢是少子化問題，台灣人口40年來硬生生少了20萬以上，導致護理人力荒，美國同樣也有高齡少子化問題，是亟待解決的問題。
資通訊科技廠商助力
根據台灣生技產業2023年調查報告指出，全球數位醫療的發展趨勢主要為數位預防、數位診斷、數位治療、遠距醫療以及醫療資訊系統等五大領域。例如國泰醫院與廣達電合作打造智慧病房，許多科技品牌也推動台灣數位醫療發展得越來越好。
疫情改變就醫習慣
新冠疫情衝擊實體看診，台灣民眾視訊診療次數達到1,380萬例，且7成民眾盼疫後繼續使用遠距醫療。目前遠距醫療多集中於偏鄉服務，未來還可擴大到居家照護。
發展智慧醫院5大目標國泰醫院近年積極推動數位轉型，相關成果獲得醫策會2022年智慧醫院全機構標章及智慧醫療類六大服務流程標章認證的肯定。發展智慧醫院５大目標包括：
強化病人安全
提升醫療品質
優化病人就醫體驗
提升員工工作效率
精進營運管理效能
智慧醫療主要應用於6大領域
1. 智慧照護以數位科技協助臨床照護，如醫療資訊系統、智慧病房等，提高醫護團隊的照護效率。例如「電子白板」可整合並動態顯示各病房病人狀態資訊及消防警示資料；「智慧床邊系統／醫護工作手機」提供病人查詢相關醫護資訊及觀看衛教訊息，也便於醫護人員掌握工作排程／即時通知院內訊息；「智慧藥櫃及調劑」，讓藥師只要掃描QR code，鎖在櫃子內的藥品便會自動彈出，可減少給藥錯誤，降低異常耗損，保證存貨安全；醫院管理者也可透過「資料視覺化」快速掌握門急診動態、住院病床效能管理、各項排檢管理、開刀房效能管理，提高使用效率。
2. 智慧服務以數位科技提供服務及管理，如智慧診間、定位服務、環控系統等。常見的「行動服務APP」，讓民眾透過手機即可掛號、查詢進度、自動繳費、辨識藥物，提升病人就醫效率，縮短等候時間，也減輕工作人員負擔；「智能門診」提供多元繳費方式，免掏零錢且平均繳費時間僅15秒，還能降低接觸感染風險。
3. 智慧醫材／設備智能化各式醫療器材與設備收集醫療資訊，回傳至雲端或醫療資訊系統。國泰近年引進「UDI醫材單一識別系統」，可追蹤植入骨材的型號與批次，可強化病人安全、節省存放空間、合理控管成本。
4. 遠距照護透過資通訊技術傳輸生理參數及影像，由醫護團隊遠端提供資訊或諮詢，延伸照護範圍。例如民眾上傳心電圖、血壓、血糖等生理數值，由醫院監控病況，提供居家照護建議、緊急諮詢、輔助醫療決策等。
5. AI應用透過大數據，將臨床數據及醫療影像進行分析及運用，輔助醫師診斷與決策。例如「大腸鏡即時AI瘜肉偵測系統」輔助醫師即時判讀內視鏡查之瘜肉，準確度達95.8％；「低劑量電腦斷層掃描AI偵測系統」可判讀檢查影像，自動排序高風險肺結核及回饋特徵資訊；「敗血症篩選AI輔助系統」，可即時判斷敗血症機率，即時用藥以減少死亡率；「ICD-10智能AI編碼輔助系統」，可提升病例書寫及申報品質，提升CMI（病例組合指標），獲得合理健保給付。
6. 雲端運算利用網路、軟硬體及平台彙整健康資料並運算，使醫護團隊共享整合資訊。國泰醫院「HIS醫療資訊系統微服務架構」可減少核心系統的壓力；「iFHIR電子病例平台」也已完成17類iFHIR病例轉換，包括檢查報告、門診病例、手術紀錄、病理報告、住院例程等，可重新打造資訊架構，強調互通性，快速複製應用於臨床實務，且支援行動化應用。
面對超高齡化社會 智慧醫療創新服務林朝祥表示，國人平均壽命約81歲，不健康之存活年數平均長達8年。預防勝於治療，提升民眾健康賦能，包括飲食管理、規律作息、規律運動、心理健康、慢性病管理，有助於延緩失能與失智，盡量將不健康存活年數往下壓縮，改善生命品質。
新概念「PGHD」（病人生成的健康資料，Patient-Generated Health Data），根據美國國家醫療資訊技術協調辦公室（ONC）定義，意旨由病人（家屬或其他照顧者）主動產生，通過電子設備或健康應用程式，例如智能手機、健康追蹤器或穿戴式裝備，創造、紀錄或收集心率、血壓、血糖、飲食習慣、運動紀錄、用藥記錄等等數據，不僅可讓醫療人員更瞭解病人健康、有助於醫師做醫療決策、改善醫療提供者和病人之間的溝通，也能讓病人多參與醫療決策。
林朝祥進一步指出，PGHD結合iFHIR，可應用於轉診醫院病歷交換、出院理賠抵繳等事務。例如當醫學中心的急診壅塞滿床，患者可就近轉至地區醫院，透過iFHIR直接傳送電子病歷，患者可省去急診檢查，直接進到病房休息與治療；而原本在地區醫院就診的重症患者，同樣可透過電子病例交換，轉至醫學中心接軌進一步治療，精簡檢查流程。
此外，國泰醫院未來還將推動診斷書及同意書數位化，呼應聯合國ESG環境保護指標（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）。期盼透過公私部門協力、醫療與科技甚至金融跨結合作，共創智慧醫療新價值。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59551
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