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疫後爆發旅遊潮 台中國際旅展現人潮四天估破20萬人次

▲疫後爆發旅遊潮，台中國際旅展首日人潮滾滾，預估四天人潮上看20萬人次。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.13)
▲疫後爆發旅遊潮，台中國際旅展首日人潮滾滾，預估四天人潮上看20萬人次。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.13)

記者金武鳯/台中報導

中部第一品牌的ATTA台中國際秋季旅展，今起一連四天在台中國際展覽館登場。迎接疫後寒假、春節商機，共有300攤參展，包括一線旅遊業、台中十大星級餐廳餐券總動員、台灣溫泉飯店聯盟會員等，參展陣容強大。首日一早就爆人潮，主辦單位預估四天展期，將吸引20萬人次入場，營業目標可望破5億元。

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台中國際秋季旅展由台中市旅行商業同業公會、威典展覽事業公司主辦。主辦單位表示，中台灣唯一公會主辦的指標場ATTA台中國際旅展，規劃8大主題展區，諸如十家五星餐券飯店、台灣溫泉飯店聯盟、豪華露營區、一線旅行社、親子度假飯店區及日本主題館、各國觀光局與縣市政府旅遊推廣區等，方便民眾參觀選購。

▲台中國際旅展首日現人潮，一大早排隊人龍就看不到尾巴。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.13)
▲台中國際旅展首日現人潮，一大早排隊人龍就看不到尾巴。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.13)
本次秋季旅為刺激買氣，好康多多：每日入場前200名，可至入口處排隊領取號碼牌，即可參加早鳥福袋抽獎，總共800個免費福袋，最大獎是抽日本來回機票及精美飯店住宿券。其次，消費滿5000元加碼抽奧門來回機票；集章還能抽豪華露營四人帳體驗券等等。

搶攻國旅商機，臺中10 家五星飯店餐券總動員大優惠，台中長榮桂冠酒店旅展餐券下殺52折、金典特惠餐券6.1折優惠，首次參展的享得道行旅森林系餐廳，買10送一，買20送四。星享道酒店推美食CHILL餐券69折起。兆品酒店品東西自助百匯，平日午晚餐吃到飽每券589元，一套四張特惠2356元。

秋冬是泡湯季節，各溫泉飯店競推好康專案，享沐時光莊園渡假酒店，推出一泊二食下殺4.9折起專案，清新溫泉飯店推出活力假期平日住宿券每張4800元，約為8折價。日光溫泉酒店美人湯，平日蜜月湯屋泡湯券買二送一。

▲國人最愛的日韓旅遊，優惠專案多，主辦單位應景邀日本舞孃演出揭開序幕。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.13)
▲國人最愛的日韓旅遊，優惠專案多，主辦單位應景邀日本舞孃演出揭開序幕。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.13)
「為了你，我們把整座豪華露營帳搬來了」，Glamping 豪華露營首次參展！向海那漾、清水那方、桃禧漫遊露營區、斷橋部落等業者，全台首度移植展場經典呈現，趕快跟上最夯的 Outdoor 潮流！

看好明年春節連假商機，業者鎖定長程歐美路線推出超殺優惠，最高第二人減一萬，如五福旅遊的歐美紐澳自由行程。國人最愛的日韓旅遊，也是好康多多，例如韓國四天只要8888元，日本第二人最多省3千。五福在四天旅展中，報名日韓行程，最高享有第二人減4千優惠。

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