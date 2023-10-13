疫後爆發旅遊潮 台中國際旅展現人潮四天估破20萬人次

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本次秋季旅為刺激買氣，好康多多：每日入場前200名，可至入口處排隊領取號碼牌，即可參加早鳥福袋抽獎，總共800個免費福袋，最大獎是抽日本來回機票及精美飯店住宿券。其次，消費滿5000元加碼抽奧門來回機票；集章還能抽豪華露營四人帳體驗券等等。
搶攻國旅商機，臺中10 家五星飯店餐券總動員大優惠，台中長榮桂冠酒店旅展餐券下殺52折、金典特惠餐券6.1折優惠，首次參展的享得道行旅森林系餐廳，買10送一，買20送四。星享道酒店推美食CHILL餐券69折起。兆品酒店品東西自助百匯，平日午晚餐吃到飽每券589元，一套四張特惠2356元。
秋冬是泡湯季節，各溫泉飯店競推好康專案，享沐時光莊園渡假酒店，推出一泊二食下殺4.9折起專案，清新溫泉飯店推出活力假期平日住宿券每張4800元，約為8折價。日光溫泉酒店美人湯，平日蜜月湯屋泡湯券買二送一。
「為了你，我們把整座豪華露營帳搬來了」，Glamping 豪華露營首次參展！向海那漾、清水那方、桃禧漫遊露營區、斷橋部落等業者，全台首度移植展場經典呈現，趕快跟上最夯的 Outdoor 潮流！
看好明年春節連假商機，業者鎖定長程歐美路線推出超殺優惠，最高第二人減一萬，如五福旅遊的歐美紐澳自由行程。國人最愛的日韓旅遊，也是好康多多，例如韓國四天只要8888元，日本第二人最多省3千。五福在四天旅展中，報名日韓行程，最高享有第二人減4千優惠。