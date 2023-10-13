童小芸接掌台南市婦女會理事長

七十七年歷史的台南市婦女會今年六月改選，熱心公益的童小芸眾望所歸當選理事長，原先七月就要舉行交接典禮，因理事長們相繼出國一延再延，最近拍板定案於昨晚交接，由卸任的第二十七屆理事長顏淑熒交接給第二十八屆理事長童小芸，新任常務理事為林雪華、方林桂市、馮玉玲、彭淑珠、常務監事李麗那。
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童小芸致詞表示，她以榮幸和誠徨誠恐之心接任未來三年的理事長工作，強調將以學習和奉獻的心，傳承婦女會社服工作。
台南市婦女會從成立初的摸索期，一路蓽路藍縷，是歷任理事長及理監事、志工們攜手合作的成果，感謝她們默默的付出與貢獻，童小芸強調，將更積極務實的發展會務，將台南市婦女會的工作主軸持續實踐。
童小芸表示，婦女會服務內容仍以友善家庭服務平台為宗旨，服務項目包括：生涯與生活適應、婚姻與家庭生活適應、婚姻家庭法律、人身安全等問題之諮詢輔導轉介等。
未來最重要工作是強化自民國七十五年成立迄今已三十七年的婦女專線：O六-二二一七六九五，統計一一一年七至十二月共服務一千一百二十二人次，服務時數三千七百三十小時; 一一二年一至六月，服務人次二千三百十五人次，服務時數高達一萬三千九百四十六小時，成長三倍餘，服務個案以兒童福利的一千七百人次最多，社會福利四百四十次次之，可見婦女對兒童和本身福利的重視，是未來婦女會將持續強化的工作主軸。
童小芸強調，上任後將安排專業志工和專家，為家庭生活問題困擾、面臨抉擇不知所措、徬徨無助渴望尋求協助的婦女提供專業的諮詢，也歡迎被家暴或有兩性平權問題的男性來電諮詢。婦女會旗下設有護童會，保護兒童安全也是該會未來的主要工作項目。
除台南市婦女會之外，童小芸還是台南國際蘭馨交流協會和中華民國慰安婦人權協會理事長，三會理事長加身，更覺任重道遠。