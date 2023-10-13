《大學生了沒》女星林珮瑩變身商界女強人 下一步進軍餐飲
《大學生了沒》出道的女星林珮瑩（Ruby）近年力求轉型，除成立經紀公司朝商界發展外，想法多多的她近日更與好友餐飲品牌談合作，準備明年進軍餐飲界 。過去形象甜美的她，搖身一變成了商界女強人。
記者黃盈容/綜合報導
林珮瑩覺得疫情結束後，市道開始慢慢回復正常，自己也有不少工作和合作上門，生意也平穩發展中，在餐飲界好友許博勳Amos帶領下，開始接觸餐飲。而日前得知因慶祝雙十國慶，大方發送300萬回饋會員，她說：「老闆寵愛每一位支持他的客人，秉持這樣的態度肯定是對自己的餐飲事業有著極大熱情和對美食的堅持，相信大家都很開心參與這次活動。」
林珮瑩從《大學生了沒》節目班底出道，從演藝圈轉戰直播經紀公司之後，培養了許多知名直播主及歌手，YT頻道「跟著Ruby去旅行」也經營得有聲有色，各種吃喝玩樂的旅遊體驗更培養不少忠實粉絲。
林珮瑩透露目前公司發展多元化，除直播，活動等外，近期也嘗試電影製作，林珮瑩還第一次擔任電影監製，很有新鮮感也充滿期待。她說：「對於很多前置作業細節，最近也與團隊如火如荼展開，電影詳細要稍等再公佈。」此外，林珮瑩更跨界經營環遊世界主題的卡夾布列島娃娃機，目前已開了兩家店。