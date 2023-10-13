引導求職者用求職平台！勞動部潮州就業中心助民眾求職路上全都通
勞動部全新改版的台灣就業通求職平台，幫助民眾求職路上全都通。勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心主任楊采蘭表示，潮州就業中心推薦全新改版的台灣就業通網站，並熱心引導求職者使用該網站，以解決不少找工作等問題，讓求職者順利找到理想工作，讓有找工作需求的民眾，或想要找到一個全方位的求職平台不是問題。
記者黃守作／綜合報導
楊采蘭說，有的求職新鮮人他的工作技能及態度都不錯，但是不曉得自己適合什麼工作，對自己的職涯沒有想法，經該中心就服員引導他使用台灣就業通網站的「履歷建立」、「職涯評測」、「工作百科」及「找工作」等功能，讓他除了可以靠就服員的協助外，也能自行利用就業通提供的免費資源，做職涯探索及職缺搜尋。
該求職新鮮人發掘出自己喜歡服務人群，且性格有熱心親切的特質，很適合餐飲及服務業的工作，潮州就業中心就服員便進一步透過台灣就業通鎖定餐飲業及服務相關工作，順利將他推介到餐廳擔任服務生，還讓他能透過疫後缺工擴大就業方案加薪，工作後因熱心的服務態度，也獲得不少客人肯定。
楊采蘭指出，全新改版的台灣就業通求職平台，是結合政府、企業、民間人力銀行，打造一個職缺媒合平台及招募人才的好幫手，能提供最新求職、求才訊息，讓民眾擁有安心的求職求才環境，網站各項服務功能，以直觀的圖文方式呈現，讓民眾瀏覽時，能更快速理解，獲取相關資訊。