洗衣店飄香蓋毒臭！保安警察第3總隊2大隊緝獲10公斤毒品愷他命
內政部警政署保安警察第三總隊二大隊於日前，在南投縣草屯鎮一處自助洗衣店二樓室內，緝獲10.675公斤的第三級毒品愷他命，乃將涉案的3名嫌疑人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
記者黃守作／高雄報導
保安警察第三總隊第二大隊大隊長蔡明潭表示，該大隊因偵辦一起販毒案件，經循線向上追查毒品來源，經查以宋姓男子為首的大盤販毒集團，長期在中部地區販售大量毒品，危害國人健康，乃與台中市政府警察局第一分局與第二分局、刑事警察局中部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局小港分局、南投縣政府警察局草屯分局等單位，共組專案小組，並報請台中地方檢察署騰股檢察官洪瑞君指揮偵辦。
該案經專案小組密集跟監蒐證，發現宋嫌為首之販毒集團成員，平時均居住在台中地區，但卻常駕車往返南投地區，且時常聚集於草屯鎮一處自助洗衣店，與未知人等談天及洗晾衣物，顯然與一般人就近洗衣之常理有別。
經專案小組研判，該販毒集團疑利用自助洗衣店之外觀掩人耳目，洗衣劑之香味掩蓋毒臭，實則為從事毒品分裝或販毒交易之處所，乃於日前持搜索票搜索該處及宋嫌使用之車輛，當場於車輛及處所內查獲愷他命15包(毛重10.686公斤)、手機數支、K盤1組、現金33萬2000元等證物，並逮捕宋姓主嫌及賴宋、黃宋共犯等3人，偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
蔡明潭指出，吸毒不僅造成身心危害，更會因毒品之成癮性自毀人生，國人切莫因好奇或一時小利之影響，而參與販毒活動，保三總隊二大隊將持續貫徹警政署「肅清毒品」之目標，積極查緝邊境毒品走私與境內販毒集團，並擴大清查毒品來源管道，以求斷根溯源，予以確保我國人民生命安全，守護社會治安環境。