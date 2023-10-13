▲更年期燥熱又失眠！　中醫「這樣調理」緩解不適

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更年期睡眠障礙 中醫這樣看待台南市立醫院中醫部、安南高家醫聯合診所中醫師吳宜蓁表示，更年期的睡眠障礙主要是由於腎陰虛和虛火上炎引起的，這種情況常伴隨著肝氣鬱結和心肝火旺，進一步加重了睡眠障礙。可以透過滋陰清熱除煩的中藥來緩解，減少體內的燥熱感，使深睡期變得更長，進而改善睡眠質量。
此外，若有難治型失眠也可以用針灸來加強治療，治療失眠常用穴位為百會、神庭和本神，肩頸僵硬也會影響睡眠，放鬆肩頸的穴位如風池、天柱、完骨也可改善睡眠品質。
女性身心症狀多 失眠症狀恐更嚴重女性更年期除了體內荷爾蒙變化所帶來的生理和心理挑戰外，在這個階段也面臨失眠、淺眠、易醒、多夢等睡眠問題，據統計，有3～6成的女性在更年期時面臨睡眠障礙，部分女性在進入更年期前已有失眠症狀，但約3分之1的人在更年期來臨時症狀會更嚴重；而熱潮紅是最常引起更年期失眠的原因。
荷爾蒙變化 按穴位緩解吳宜蓁醫師表示，可以透過中醫調理更年期不適，失眠症狀也能獲得改善，平時可按壓合谷穴、神門穴緩解情緒、失眠狀況。保持生活作息規律，避免刺激性的食物，規律運動，安然度過更年期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59505
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