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Gogoro VIVA ME Keyless 版上市，全車系限時贈 2,800 點，最高首年免費騎！

▲Gogoro VIVA ME Keyless 版上市，全車系限時贈 2,800 點，最高首年免費騎！
▲Gogoro VIVA ME Keyless 版上市，全車系限時贈 2,800 點，最高首年免費騎！

2GameSome - 有車賞

歡慶 Gogoro x MUJI無印良品聯名車款持續熱銷，Gogoro VIVA ME Keyless 版全新登場，加入更直覺便利的智慧解鎖功能，都市悠遊再升級！10/29 前入手即贈 2,800 點 Gogoro Smart Points 、聯名週邊商品及三大熱銷配件等好禮，一次擁有舒適騎乘體驗與無印生活美學。

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Gogoro x MUJI無印良品聯名車款已累積近 6,000 張訂單，推高 Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA 第二季銷量較上一季大增三成，九月 Gogoro VIVA MIX 銷量更較上月提升四成。看準無印風熱潮，Gogoro 與 MUJI無印良品聯名系列好評加碼，新增 Gogoro VIVA ME Keyless 版，使用iQ System® 智慧鑰匙卡輕觸車身即可解鎖，輕鬆配對智慧型手機、Apple Watch，搭配超越同級的安全規格1、USB 充電插孔，小巧聰明更方便，隨時安心出發。

10/29 前購買 Gogoro VIVA ME Keyless 版，就享多重早鳥禮遇：

  • 2,800 點 Gogoro Smart Points，1 點相當於 $1 元，可用於折抵每月電池資費，購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費，以及 GoShare 騎乘費用，或於 App 兌換 Gogoro 網路商店購物金。
  • Gogoro x MUJI無印良品聯名配件「磁吸巧納包」一份（價值 $590 元，限量 350 份，隨機出貨，送完為止）
  • 三大熱銷配件：極簡型後扶手、極簡造型鋁合金掛勾 、可攜式置杯袋 (總價值 $2,060 元，數量有限，送完為止)
此外，10/29 前購買 Gogoro 全車系最高享首年免費騎2，再享 0 保養3、0 利率4 及補助最高 $29,3005，還可 0 頭款6 輕鬆入手，指定車款加碼送好禮：

  • 最高首年免費騎、0 保養：購車即送 2,800 點 Gogoro Smart Points，自由運用折抵電池資費或維修保養費用。如選用月繳 $319 元自由省電池資費方案，相當於最高半年免費騎與指定車款首次保養免費7。搭配「油轉電輕鬆換」專案，舊車價立即折抵，再加送半年月租費，汰舊換新最高可享一年免費騎。
  • 0 利率：最高享 36 期 0 利率分期付款。
  • 0 頭款：Gogoro 提供多元付款方式，根據個人需求靈活規劃，免付頭款就把新車牽回家。
  • 購買全新 Gogoro Delight，限量再加贈「資生堂小紅瓶明星保養組」（價值 $4,496 元）
  • 購買全新 Gogoro Premium，限時免費升級定速巡航模式、TCS 循跡防滑系統 - 進階版、安心護送燈、省力牽車模式、賽道碼錶五大智慧功能（總價值 $8,600 元）

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