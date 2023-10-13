▲ BMW上一代M2竟然可以突破700匹大關！MH2 700瘋狂到難以置信

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Manhart本來就針對BMW提供多種改裝選擇，而在M2車款方面也有著MH2 500、MH2 550、MH2 630以及專注於賽道的MH2 GTR，基本上每個數字對應的就是他的最大馬力，而現在這輛MH2 700就代表著最大馬力來到700匹以上，現在3.0升直列六缸引擎產生705匹/83.2公斤米的瘋狂輸出，超越了任何一款Manhart基於M2所做的改裝車型，現在這輛車有全新的ECU電腦、升級的渦輪增壓、新的中冷器、新的水冷系統、ARMAspeed碳纖維進氣管以及新的曲軸齒盤，當然對應的七速雙離合器變速箱也升級，而排氣系統也完全替換，現在這輛車的聲浪比任何其他M2都還要更大聲。
性能方面的升級之外，底盤也換上了由KW打造的Manhart V4懸吊系統，其懸吊高度明顯降低，並且擁有極佳的操控性，在煞車部分配置了前對六活塞卡鉗，並且搭上395mm的碟盤，這個碟盤源自於F82 M4 GT4賽車，而後方則是對四卡鉗搭配380mm的碟盤，此外Manhart也提供陶瓷碳纖煞車作為選配，外觀部分則大量使用CS車款的部件，包含引擎蓋、車輛周圍空力套件皆是，後方還有一個碳纖維製成的Clubsport尾翼，搭配上20吋的輪圈非常具有殺氣，內裝部分則是有了Manhart Clubsport防滾籠，並且換上Recaro Sportster CS賽車椅，Manhart並沒有透露這樣改裝的成本，而內裝當中可以看到「Limited 01/01」的徽飾代表著這是為了專門的客戶打造的一次性產品，當然你要是有錢的話，要他們在做一台一樣的車出來應該也不是問題。