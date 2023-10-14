▲Audi Sport GmbH 迎 40 週年

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Audi e-tron GT 自2019年推出豐富Audi 性能產品陣容，今年2023 年9月Audi 推出特別版 RS e-tron GT ice race edition 冰上賽車版，全球限量99台，不僅為首款純電RS 特別版車型，更體現創新的個性化設計。Audi Sport 策略也在近年來的銷售表現上獲得驗證，2022年再創佳績，售出45,515 輛高性能車款，較去年成長15.6%。Audi Sport GmbH 不僅負責高性能車款的研發及生產，同時亦投入3大範疇，包含汽車客製化專屬零件設備(Audi exclusive, Audi Sport equipment)、Audi Collection 原廠精品 、賽事運動(factory and customer racing)。
Audi Sport GmbH 40週年的一系列慶況活動自今年5月於紐柏林24小時耐久賽(Nürburgring 24 Hours) 拉開序幕，4部傳奇R8 LMS 賽車吸引23.5萬車迷目光，其中GT3 賽車與Audi S1 e-tron quattro Hoonitron一同展演，重新詮釋Audi 於賽道及拉力賽的經典歷史塗裝。延續設計主題「Past 過去 – Present 現今– Future 未來」，搭載全新塗裝的Audi R8 LMS 賽車成為於比利時舉行之2023斯帕24小時耐力賽(2023 Spa 24 Hours)的焦點，Audi 身為最佳製造商，在全球規模最大的GT3賽事中奪得享有盛譽的 Coupe du Roi 獎盃。除此之外，RS Q8 e-tron prototype 與R8 LMS 賽車也在今年7月的Audi Sport Family Day 亮相，與共計數萬名參與者一起度過充滿活力的品牌日。
本週末在Audi Forum Neckarsulm 登場的慶祝活動將帶來研發背後的精彩故事，參與民眾更可參觀Böllinger Höfe 工廠，進一步了解高性能RS e-tron GT 與R8 的生產過程；同時Audi S1 e-tron quattro Hoonitron prototype也將於現場展出，知名賽車手Rinaldo "Dindo" Capello與Luca Engstler亦將到場分享精彩經歷。
從公司成立背景、賽事記錄、推出Audi RS 6 Avant等指標性車款乃至於進入純電世代，40 年來Audi Sport GmbH 持續進化，朝多元發展邁進。更多大事記與歷程請見 40 facts about 40 years of Audi Sport GmbH 。