▲ 全面搶攻電動車市場 Kia接連發表EV3、EV4車款，連同EV5規格一並曝光

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基本上Kia EV家族的車款命名相當容易區別等級規格，數字越大代表車輛越大，因此EV3屬於緊湊型的休旅車款，而EV4則是定位在四門轎車，EV3的樣貌其實就像是EV9的微型版本，但是沒有這麼剛毅的感受，透過比較多的曲面來代替筆直線條，而EV4雖然是四門轎車，不過車尾的擋風玻璃設計更像是轎跑車，而兩輛車的內裝都不斷強調環保永續的設計精神，因此未來在量產車上應該也是會有許多環保材質，不過屆時整體鋪陳設計不會像是概念車來的這麼具有未來感，而目前預計EV3將會在2024年推出，而EV4則是在晚一些。
接著來看看已經發表過的EV5，現在原廠公佈了這輛車的動力細節數據，EV5將會在中國以及韓國生產，首先會在中國上市隨後才於全球市場陸續推出，而目前有三種版本，分別為標準、長程版以及四驅長程版，前兩種版本配置215匹的前驅馬達，這一點在中國以及全球市場皆相同，但是電池部分標準版在中國配置64kWh容量，而全球版本則是58kWh容量，中國CLTC測試標準之下，中國車型可以行駛530公里，長程車型也是中國配備了88kWh電池(720公里)，而全球車型配置81kWh電池，最後在四驅車型中國在後軸添加94匹的電動馬達，綜效輸出來到308匹，但是全球車型只有302匹，另外原廠現在也確認性能化的EV5 GT將會推出，不過推出的時間尚未確認。