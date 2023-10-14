主打豪華高級市場 Toyota釋出更多Crown Sedan細節 GR版本醞釀當中

全面搶攻電動車市場 Kia接連發表EV3、EV4車款，連同EV5規格一並曝光

▲ 全面搶攻電動車市場 Kia接連發表EV3、EV4車款，連同EV5規格一並曝光
▲ 全面搶攻電動車市場 Kia接連發表EV3、EV4車款，連同EV5規格一並曝光

Carture 車勢文化

韓國品牌現在於全球汽車市場當中發光發熱，而Kia的電動車家族也開始有更多選擇，我們知道EV6的強大魅力，而EV9三排座大型休旅更在市場上掀起熱烈討論，現在更小的車款也即將陸續登場，原廠發表了EV3、EV4兩輛概念車，但是其樣貌基本上已經可以算是準量產的形狀，而先前於中國成都車展上發表的EV5也順便確認了規格，未來也將開始在全球市場當中陸續登場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia將會更完善EV純電家族，EV3、EV4、EV5將會補足中小型車的市場。
Kia將會更完善EV純電家族，EV3、EV4、EV5將會補足中小型車的市場。
基本上Kia EV家族的車款命名相當容易區別等級規格，數字越大代表車輛越大，因此EV3屬於緊湊型的休旅車款，而EV4則是定位在四門轎車，EV3的樣貌其實就像是EV9的微型版本，但是沒有這麼剛毅的感受，透過比較多的曲面來代替筆直線條，而EV4雖然是四門轎車，不過車尾的擋風玻璃設計更像是轎跑車，而兩輛車的內裝都不斷強調環保永續的設計精神，因此未來在量產車上應該也是會有許多環保材質，不過屆時整體鋪陳設計不會像是概念車來的這麼具有未來感，而目前預計EV3將會在2024年推出，而EV4則是在晚一些。

接著來看看已經發表過的EV5，現在原廠公佈了這輛車的動力細節數據，EV5將會在中國以及韓國生產，首先會在中國上市隨後才於全球市場陸續推出，而目前有三種版本，分別為標準、長程版以及四驅長程版，前兩種版本配置215匹的前驅馬達，這一點在中國以及全球市場皆相同，但是電池部分標準版在中國配置64kWh容量，而全球版本則是58kWh容量，中國CLTC測試標準之下，中國車型可以行駛530公里，長程車型也是中國配備了88kWh電池(720公里)，而全球車型配置81kWh電池，最後在四驅車型中國在後軸添加94匹的電動馬達，綜效輸出來到308匹，但是全球車型只有302匹，另外原廠現在也確認性能化的EV5 GT將會推出，不過推出的時間尚未確認。

EV3整體樣貌很像是微型的EV9，不過整體的線條不再具有剛硬感受，反而是方正中帶點圓潤氣息。
EV3整體樣貌很像是微型的EV9，不過整體的線條不再具有剛硬感受，反而是方正中帶點圓潤氣息。
EV3與EV4都採用E-GMP底盤平台，相信規格應該也會與EV5相差不多。
EV3與EV4都採用E-GMP底盤平台，相信規格應該也會與EV5相差不多。
EV3車尾部分有著大面積的燈具組加持，而車頂霧銀方式的處理非常特別。
EV3車尾部分有著大面積的燈具組加持，而車頂霧銀方式的處理非常特別。
內裝部分不斷強調環保永續概念，座椅由天然纖維製成，擁有異常堅固的結構，與碳纖維更環保。
內裝部分不斷強調環保永續概念，座椅由天然纖維製成，擁有異常堅固的結構，與碳纖維更環保。
儀表台設計非常簡單，踏板也看得出來相當特別，但量產車上應該都不會有這樣的配置。
儀表台設計非常簡單，踏板也看得出來相當特別，但量產車上應該都不會有這樣的配置。
中央扶手的材料還採用生物製造工法打造，讓這輛車充滿環保氣息。
中央扶手的材料還採用生物製造工法打造，讓這輛車充滿環保氣息。
EV4是一輛四門跑車，而這輛車的外觀則是非常圓潤流線，創造出更多運動感受。
EV4是一輛四門跑車，而這輛車的外觀則是非常圓潤流線，創造出更多運動感受。
後擋風玻璃的設計角度平順地延伸到車尾，整體而言更像是轎跑車的設定。
後擋風玻璃的設計角度平順地延伸到車尾，整體而言更像是轎跑車的設定。
尾廂上方還有一個小小的鴨尾，相信這輛車就是要主打運動型車款市場。
尾廂上方還有一個小小的鴨尾，相信這輛車就是要主打運動型車款市場。
內裝鋪陳與EV3相當類似，不過也都還是概念階段，量產車不會有這樣的設計。
內裝鋪陳與EV3相當類似，不過也都還是概念階段，量產車不會有這樣的設計。
EV4強調的是使用100%的回收棉花打造，而儀表以及門板上還有手工編織的織布，更具有立體感。
EV4強調的是使用100%的回收棉花打造，而儀表以及門板上還有手工編織的織布，更具有立體感。
EV5現在終於公布規格數據，在中國市場的配置都比全球市場來的更好。
EV5現在終於公布規格數據，在中國市場的配置都比全球市場來的更好。
雖然中國市場配置的規格較好，但其實整體上並沒有太大區別，只是在數據上有一點點差異而已。
雖然中國市場配置的規格較好，但其實整體上並沒有太大區別，只是在數據上有一點點差異而已。
EV5將會率先在中國市場上市，接著才會於各地市場當中陸續登場。
EV5將會率先在中國市場上市，接著才會於各地市場當中陸續登場。

Luxgen n7 電氣性能解密：60 度電池最大充電功率 135kW

Audi Sport GmbH 迎 40 週年

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Private Collection

BMW上一代M2竟然可以突破700匹大關！MH2 700瘋狂到難以置信

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞