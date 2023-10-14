《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

限5天！7-11「泡麵、牛乳」買1送1、面紙3元　全家拿鐵、雪糕半價

▲超商本周省錢優惠出爐，7-11推出韓國泡麵、牛乳買1送1，另有面紙每包不到3元；全家祭出單品拿鐵、雪糕半價好康。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周省錢優惠出爐，7-11推出韓國泡麵、牛乳買1送1，另有面紙每包不到3元；全家祭出單品拿鐵、雪糕半價好康。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11自10月13日起至10月17日限時五天開跑，本周DM共有10款商品促銷，其中多達4款都是買一送一，包括ICE比菲多原味冰棒平均13元、韓國不倒翁起司拉麵平均25元、布丁牛乳／青蘋果牛乳平均13元、1.5公斤米平均150元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
另有兩款折扣幅度比半價還便宜，濟洲擴香瓶原價349元、特價100元，相當於2.9折；舒敏厚棒袖珍面紙20入原先每袋200元、特價59元，約是3折、平均每包面紙不到3元。

▲7-11即日起至10月17日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
▲7-11即日起至10月17日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
天氣涼來杯熱咖啡醒腦好舒服，7-ELEVEN即日起在APP行動隨時取開跑「秋饗10光」，祭出10杯優惠價，包括10杯大杯熱卡布390元、10杯指定風味飲460元等，可兌換至12月31日，每位會員限購4組，每杯平均原價、平均特價、折扣一次看。

◾經典冰可可4杯270元，6.8折（原價99元、特價68元）

◾大杯熱卡布奇諾10杯390元，7.1折（原價55元、特價39元）

◾指定風味冰飲任選10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
品項包含：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡

◾珍珠奶茶10杯40元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾純奶茶／純奶青任選10杯350元，7折（原價50元、特價35元）

◾小農水果冰磚咖啡任選10杯700元，5.8折（原價120元、特價70元）

▲7-11即起在APP上架10杯優惠價。（圖／業者提供）
▲7-11即起在APP上架10杯優惠價。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至10月15日，本周DM共集結18款商品，其中4款商品半價，包括星太郎雞汁超寬條餅平均20元、壽司米1.5公斤平均100元、蘇菲褲型衛生棉平均50元，以及KIRIN檸檬沙瓦加1元多1件近乎5折，平均35元。

▲全家會員優惠自即日起至10月15日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至10月15日前。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時周末登場，即日起至10月15日期間，4樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠是大杯單品拿鐵買1送1、不限冰熱，若加上自備杯子扣5元，單杯最低50元能喝到高檔咖啡。

此外，FMC檸檬氣泡水平均15元、阿奇儂×鮮乳坊白巧戀乳雪糕平均20元、曼陀珠平均11元、黃亞細肉骨茶麵平均50元。

▲「康康5」即起至10月15日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」即起至10月15日登場。（圖／全家提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

週末提神咖啡包！7-11咖啡10杯6折「可寄杯」　全家拿鐵買1送1

一堆人只逛7-11、全聯！他走進美廉社懂了　「生存5大優勢」曝光

日本「翡翠騎士」來台擠爆7-11！高舉「蔥燒牛肉麵」　最愛買這物

全家霜淇淋買1送1「非最便宜」！省錢買法懶人包　一招天天34元吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞