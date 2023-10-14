限5天！7-11「泡麵、牛乳」買1送1、面紙3元　全家拿鐵、雪糕半價

超商本周限定優惠更新！7-11自10月13日起至10月17日限時五天開跑，本周DM共有10款商品促銷，其中多達4款都是買一送一，包括ICE比菲多原味冰棒平均13元、韓國不倒翁起司拉麵平均25元、布丁牛乳／青蘋果牛乳平均13元、1.5公斤米平均150元。
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天氣涼來杯熱咖啡醒腦好舒服，7-ELEVEN即日起在APP行動隨時取開跑「秋饗10光」，祭出10杯優惠價，包括10杯大杯熱卡布390元、10杯指定風味飲460元等，可兌換至12月31日，每位會員限購4組，每杯平均原價、平均特價、折扣一次看。
◾經典冰可可4杯270元，6.8折（原價99元、特價68元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯390元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾指定風味冰飲任選10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
品項包含：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
◾珍珠奶茶10杯40元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青任選10杯350元，7折（原價50元、特價35元）
◾小農水果冰磚咖啡任選10杯700元，5.8折（原價120元、特價70元）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至10月15日，本周DM共集結18款商品，其中4款商品半價，包括星太郎雞汁超寬條餅平均20元、壽司米1.5公斤平均100元、蘇菲褲型衛生棉平均50元，以及KIRIN檸檬沙瓦加1元多1件近乎5折，平均35元。
全家「康康五」限時周末登場，即日起至10月15日期間，4樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠是大杯單品拿鐵買1送1、不限冰熱，若加上自備杯子扣5元，單杯最低50元能喝到高檔咖啡。
此外，FMC檸檬氣泡水平均15元、阿奇儂×鮮乳坊白巧戀乳雪糕平均20元、曼陀珠平均11元、黃亞細肉骨茶麵平均50元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！