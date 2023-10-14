台水澎湖智慧水網管理系統亮相 自動讀表、一站式整合掌握用水
台水近年致力提升澎湖供水量能，並引入先進的智慧水網，這次首度於「2023台灣創新技術博覽會」展出「澎湖地區智慧水網管理資訊系統」，展示台灣產官學研發創新成果。台水可透過自動讀表掌握用戶用水情形，並透過智慧水網一站式整合平台，以視覺化圖象呈現各小區即時供水量、水壓等數據，如超過警戒值，系統主動通知，台水立即查修，以維供水穩定。
記者許家禎／台北報導
台水總經理李丁來表示，目前澎湖海淡水佔比6成以上，每度供水成本超過60元，遠高於平均售水價格10.97元，為達有效管理，經濟部水利署提前布局，請台水於109年規劃「前瞻基礎建設計畫-建置水資源智慧管理及創新節水技術」，於110到112年以澎湖馬公系統為推動示範區域，擇已確認封閉之六個小區安裝5,000只以上自動讀表，並同步規劃建置澎湖地區智慧水網管理資訊系統，開發管網供水管理、水場（廠）監控管理、用戶用水服務模組、管網漏水管理、產銷差績效管理、水質模組、事件管理、派工模組共八大功能模組。
台水可透過自動讀表掌握用戶用水情形，如有內線漏水，即時通知用戶查修，以減少用戶端漏水量；透過智慧水網一站式整合平台，以視覺化圖象呈現各小區即時供水量、水壓等數據，如超過警戒值，系統主動通知，台水立即查修，以維供水穩定；藉由分析漏水通報案件，顯示漏水熱區，以縮小檢漏範圍，並找出高潛勢漏水管段及區域，輔助台水辦理管線汰換優先順序。
澎湖智慧水網系統亦開發用戶版系統，提供用戶可查詢即時用水量與歷史數據，並可依個別之用水需求，自行設定用水異常之警示值，亦可試算水費，用戶更具體明瞭用水增減與水費，以達用戶端自主用水管理。