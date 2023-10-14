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全家社群忘了切帳號！滴妹「視訊畫面」全外流　絕美小編本尊曝光

▲全家小編忘記切帳號，發限動意外曝光視訊會議畫面，滴妹自嘲好險有化妝，小編真面目更驚豔眾人。（圖／翻攝全家IG）
▲全家小編忘記切帳號，發限動意外曝光視訊會議畫面，滴妹自嘲好險有化妝，小編真面目更驚豔眾人。（圖／翻攝全家IG）

記者黃韻文／綜合報導

小編經營社群常發生忘記切帳號，便用粉專帳號說出「個人心內話」，不過這次全家小編不是留錯言，而是直接用品牌粉專發限動，意外曝光會議內容，讓合作對象YouTuber滴妹視訊畫面全外流。滴妹也高EQ轉發，慶幸自己好險有化妝，而全家小編乾脆以真面目示人，讓討論風向整個歪樓，眾人忍不住留言刷一排：「太正了吧！」

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全家超商昨（13）日在Instagram發出一則限動，只見畫面中是8人線上會議截圖，還超嗨寫下：「瘋掉…😍第一次跟滴妹本人開會！超酷！下周準備好久的專案終於要上線…超興奮！」

▲全家小編用公司帳號，發出線上會議視訊畫面。（圖／翻全家IG）
▲全家小編用公司帳號，發出線上會議視訊畫面。（圖／翻全家IG）
不到一小時，滴妹自創的手搖飲品牌「再睡5分鐘」也轉發該則限動，直接標記全家小編及滴妹，表示「小編好像忘了切帳號，居然被搶先曝光了！」並問滴妹：「還是我們就直接公布10月聯名？」

滴妹事後也轉發，並高EQ慶幸「好險今天開會有化妝欸」，並安慰小編「忘記切帳號人生中總要發生一次的啦！」全家小編最後乾脆將錯就錯，直接用真面目發文，宣布將和再睡5分鐘聯名，並稱因為來不及做素材，就放上「我的美照」和大家簡單分享。

▲滴妹事後也轉發，慶幸自己好險開會有化妝。（圖／翻攝IG@crown_du）
▲滴妹事後也轉發，慶幸自己好險開會有化妝。（圖／翻攝IG@crown_du）
而小編「我的美照」並非誇大，下方留言立刻暴動刷一排：「好正」、「小編也太美了吧」、「求小編IG」、「突然想從營業調總部」、「卡IG」、「想回去做全家了」，還有人開玩笑稱讚小編手相不錯。《NOWnews》亦同步向總公司求證，確實是小編本人，而過去就時常協助拍攝發稿照片。

▲全家小編。（圖／取自IG@familymart_tw）
▲全家小編乾脆直接露臉，用真面目宣傳新品合作，意外引起討論。（圖／取自IG@familymart_tw）

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