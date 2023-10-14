▲運用《身體密碼》重新建立平衡　保持開闊、找到人生解法

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人生也給了你一些挑戰嗎？
你正在尋找恢復健康，或治療受傷身體的解決方案嗎？你的親人需要幫助，但你卻無能為力？你正遭受心碎的痛苦嗎？你想擁有更深層、更親密或更多愛的關係嗎？你總無法在工作上獲得成功嗎？不知道是什麼，就是有些東西阻止你實現夢想？你還在尋找人生目標的路上？
也許，正是那些被認為是挑戰和困難，以及想做得更好，或擁有更多的心願，使我們前往不熟悉的地方尋找答案。
這本書介紹了簡單實用的方法以尋找解決方案，讓身體和生活得以發揮功能、達到平衡。你可以更健康、獲得更大的成功和更多的幸福，不要讓人生中的問題阻礙了你，使你停滯不前。三十多年來，我一直在以這套方法及思維方式分享、教授和尋找棘手問題的解決方案。這對我和無數的人都非常有效。我也想以此幫助你。
每個人都有想改變的事、困擾的事，以及痛苦的事。也許你不必太費力就能想到幾件，甚至其中有讓你想大刀闊斧改變的事。
我們經常在尋找答案，因為人生總在變化，不時帶來難處。我希望讓你留下深刻印象，以便你在最需要幫助時，知道該去哪裡求助。
幾乎任何人都可以用「身體密碼」找到答案，這個答案能全然改變他們的感受。有人把身體密碼作為一種工具，無償地幫助親人；有人用它來推動自己的人生，朝著有意義、有目的和喜悅的新方向發展；也有人參加我們的線上課程，成為身體密碼的認證執行師，以真正熟悉整個過程，並增強自己的療癒功力。
多數運用身體密碼的人，將會重新建立平衡，以實現自我修復和進步的自然流動──他們會感覺更好、減輕疼痛、減少就醫、改善身體功能、增進創造力、突破心理障礙，以及改善關係等。
在了解身體密碼是什麼、如何運作及使用它之前，建議你深思幾項基本原則，將大幅增加成功的機率：
1. 保持開放心態，接受任何可能的新訊息這對你來說可能是全新的概念。對新資訊抱持開放的態度，將更可能獲得前所未有的結果。沒有人能知道所有該知道的一切。例如，我們對宇宙的了解有多少？地球位於擁有數十億恆星的銀河系邊緣，銀河系又坐落於無數星系之中。在這所有的可能性中，至少會有一項簡單、強大且有效的治療方法，是你從未聽說過的吧？
儘管從事這方面的工作長達數十年，有人認為我是能量治療方面的專家，但是我很確定，我很可能只了解到這整個領域的一小部分罷了。雖然如此，截至目前為止，我學到的東西不僅改變了我的人生，也改變了被此療癒的所有人的人生。我相信，我知道的事物，對你也會很有價值。
對你來說，這些資訊可能很陌生，但希望你能以開放的態度看待它們，承認還有許多未知存在，就能擁有更多獲取新知的機會。我接下來的分享，確實已經過許多人的多次嘗試，證明了它的真實性。
無論是想減少情緒或身體上的痛苦、擁有更完滿的關係、創造更美好的未來，或是幫助他人踏上幸福和成功的旅程，在你準備好透過愛與感恩之光實現這一切時，請在閱讀這本書時先停下懷疑。當你願意敞開心、迎接新的可能性，並享受這一切，這將是一段收穫頗豐的旅程。
2. 找出內心更強大的願望對未來沒有期待，可能就沒有足夠的動力康復、擺脫困境，並繼續前進。
「擺脫痛苦」可能是一股很大的動力，但是否足夠？請花點時間，想像你想要的人生，以及你想要感受到的更多喜悅。
如何運用新觀點和能量為世界做出貢獻？如何成為一名和平使者，或任何讓自己感動的存在，為他人的生活帶來更多美好？想像一個明確的願景，讓自己更自由地去完成這些事。從現在就開始決定自己的未來願景吧。
3. 以愛的能量前進當你向未知敞開心與腦，請容許我給你一小段提醒。
任何事物都有正反兩面──光明與黑暗、健康與疾病、愛與恨。當你敞開自己學習身體密碼，請在過程中帶著愛而不是恐懼。愛與真理具有持久的轉化力量，在這道光的領域內工作，將帶領你走向正面的進步之道。
正能量和負能量會同時環繞我們。但在光明、喜悅、希望和愛的能量中工作，黑暗就將自動退卻。就像開燈的瞬間，黑暗就會消失。
我邀請你，借助任何信仰、懷抱熱情，以及能激發感謝、和平與愛的任何事物，幫助你以愛的能量前進。
身體密碼的本質是復原。身體與生俱來具有自癒的能力，身體密碼只是協助找到失衡原因的方法，以讓你能夠處理和修正它們。一旦達到平衡，療癒之路就會對思想、心靈和身體開啟。
這是對你的邀請──我邀請你賦予自己權力、幫助自己與他人，並發現療癒帶來的快樂。
重要的是了解「概念」在閱讀中，如果能讓你更自在，或更適合你的信仰體系，請隨意替換書中的一些詞沒關係。例如，以「更高的力量」（Higher Power）、「源頭能量」（Source Energy）、「造物主」（Creator）或任何能讓你更自在的說法，取代「神」（God）一詞。
附錄一中，列出了本書最常用的術語定義。這些詞彙沒有標準定義，因此我提供了自己的定義以釐清概念。例如，有一組特別令人困擾的術語：「靈」（spirit）和「潛意識」（subconscious）。雖然我將它們視為是「自我」的不同面向，具有不同目的，但為簡單起見，在書中會交替使用。
關於這類的哲學討論，可以長篇累牘地綿延下去，但對於身體密碼的應用來說，最重要的是透過我們都具有的內在智慧獲得所需的答案，我將這種內在智慧稱為「潛意識」（subconscious mind）。
本文摘選自《身體密碼：找到身心靈失衡的關鍵，啟動內在自癒力》，方智出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59574
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