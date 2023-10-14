陸元琪離婚袁惟仁後衰遇渣男騙錢！女兒氣炸教一招「無痛分手」
女星陸元琪與歌手袁惟仁2016年離婚，驚爆男方婚前早就多次出軌，對家庭不夠照顧，跌破眾人眼鏡，她近日帶女兒袁融上談話性節目《11點熱吵店》，自曝離婚後又遇到花心渣男，自己戀愛腦一直分不開，當時年僅14歲的女兒竟當起媽媽的愛情軍師，教她一招「無痛分手法」，才終於甩開渣男。
記者江芷稜／綜合報導
陸元琪獨自撫養孩子，從小母女感情好，卻因她離婚後一度和袁融溝通不良吵架，透過心理諮商師協助才緩和，近年袁惟仁摔傷成為植物人，兒女經常被酸民攻擊，她挺身而出說話，希望家人不要受傷，袁融改為在家自學後，經營網拍事業做出好成績，被封為「最美星二代」之一，還帶過男友給媽媽看，母女彼此沒有祕密。
她在節目上回憶過往戀情，因為剛離婚需要感情撫慰，快速墜入情網，沒想到對方個性花心、又愛甜言蜜語哄騙她，讓她變得很不開心，卻又無法逃脫這段不健康的關係，有次在家喝酒跌倒、下巴受傷，去醫院縫了20多針，袁融忍無可忍問她：「媽咪，妳怎麼會分不開？」然後以心理諮商師傳授的方式，教她一招「無痛分手」，讓陸元琪嚇了一跳，14歲的孩子怎麼懂得這麼多。
袁融所說的「無痛分手法」，就是直視、放大對方的缺點，就會慢慢討厭、想遠離對方，陸元琪開始對男友沒感覺，自然不想回訊息，最終漸行漸遠分手了。袁融剖析陸元琪在她眼裡是重度戀愛腦，談過這麼多場戀愛還很天真夢幻，旁人看起來很可憐，因為那個男友不僅花心、不帥，還會工作上騙錢，陸元琪則說自己經歷10多年婚姻很孤單，對方經常貼心準備一箱牛奶、牛肉麵，甜言蜜語讓她覺得窩心，才會不小心暈船。
※【NOWnews 今日新聞
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