《未來少女》日光之橙99分奪下冠軍！「超級盃畢業作」獲全場歡呼

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打頭陣的黑曜精靈，透過歌曲〈COPY PASTE〉的表演，在畢業舞台上詮釋她們一路走來的心路歷程，感動又震撼的完美演出，立刻博得導師群們的淚水，紛紛起身鼓掌，並獲得50分的滿分，徐若瑄更形容，「我不敢相信我的眼睛，在這麼短的時間，妳們進步到這樣，我剛剛覺得我在小巨蛋。」
緋紅魅影則是有改以往的侵略性風格，選擇親和力出手，9人共同帶來的〈Touch the sky（ROYAL）〉同樣獲得滿分50分，old school融合Hip Pop的風格，宛如Bruno Mars蒞臨現場的感受，讓歐弟直呼：「太對我的口味了！」徐若瑄也讚嘆：「沒得挑剔，根本就是專業歌手在小巨蛋上表演！」
搞怪洗腦出名的薄荷水晶，以〈2023：BBMeme Odyssey〉獲得48分，把9位團員的特色通通表現出來，節奏有趣又有記憶點，讓導師群完全招架不住，歐弟更在現場起鬨，說要帶著大家離開現場，「不錄了啦！這要怎麼評啦！」
日光之橙決定以〈Parade〉把遊行慶典搬上未來少女的舞台，希望以歡樂又開心的心情完成最後一次表演。這次還請來韓國BIGBANG、BLACKPINK、iKON等天團在大型演唱會的御用表演總監YGX B.K.助陣，宛如「美國超級盃」的演出，讓奕寬老師直言，要把過去的分數，通通補回來，最終同樣拿下50分。
舞蹈實力驚人的紫月光也不遑多讓，除了擁有Hina的爸爸、世界舞蹈冠軍唐澤剛史監督，還融合了台灣傳統文化「官將首」，帶來濃濃台灣風格的〈太極環〉，獲得46分的高分。如此震撼又精彩的視覺效果，讓徐若瑄誇讚，「謝謝妳們對未來少女舞台的尊重！」王子也說，「可塑性非常高！」
幻藍小熊則以〈夢想塗鴉冊〉表現出團員們3個多月以來有笑有淚、互相團結合作的精神與故事，讓林宥嘉忍不住大讚非常專業，表演游刃有餘的感覺，以47分作收。
最後來到第二階段的評分，讓導師群們傷透腦筋，負責公布第一名的徐若瑄更是緊張到快不能呼吸，結果由日光之橙以99分成功奪下《未來少女》第一季冠軍，再次獲得全場鼓舞，團員中的閃閃更是邊哭邊說，3年前她還是《DD52》的最後一名，如今已經完全蛻變，並向前團員喊話：「我已經不是當年的老么了，已經長大了！」
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