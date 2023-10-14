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《未來少女》日光之橙99分奪下冠軍！「超級盃畢業作」獲全場歡呼

▲日光之橙奪下《未來少女》首季冠軍，更把大型慶典遊行搬到舞台上演出，宛如超級盃的表演，成功獲得全場肯定，紛紛起身鼓掌歡呼。（圖／踢帕娛樂提供）
▲日光之橙奪下《未來少女》首季冠軍，更把大型慶典遊行搬到舞台上演出，宛如超級盃的表演，成功獲得全場肯定，紛紛起身鼓掌歡呼。（圖／踢帕娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

全新偶像女團選秀節目《未來少女》今（14日）晚播出最終回「未來就是現在」，沒想到競爭激烈，分數超級接近，所有少女們使出渾身解數，盡情享受舞台，也讓少女製作人徐若瑄、少女見證人林宥嘉，還有導師群王子邱勝翊、歐弟歐漢聲、奕寬老師頻頻起立鼓掌。最終由日光之橙以99分奪下《未來少女》冠軍，宛如美國超級盃般的慶典表演，全場通通起身歡呼，為節目劃下完美句點。

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▲黑曜精靈把一路走來的心路歷程通通詮釋在表演上。（圖／踢帕娛樂提供）
▲黑曜精靈把一路走來的心路歷程通通詮釋在表演上。（圖／踢帕娛樂提供）
在經歷3個多月、8場公演之後，6大女團「薄荷水晶babyMINT」、「日光之橙SUNNY PARFUM」、「幻藍小熊GENBLUE」、「黑曜精靈TWINKLE BLACK」、「緋紅魅影CRIMZON」、「紫月光PURPLE CRUSH」終於迎來最後一次公演，所有少女們的表現勢均力敵，逼得徐若瑄不斷抱怨，分數實在太難評。歐弟則是想帶著大家一起逃離現場，「太難為情了！」

打頭陣的黑曜精靈，透過歌曲〈COPY PASTE〉的表演，在畢業舞台上詮釋她們一路走來的心路歷程，感動又震撼的完美演出，立刻博得導師群們的淚水，紛紛起身鼓掌，並獲得50分的滿分，徐若瑄更形容，「我不敢相信我的眼睛，在這麼短的時間，妳們進步到這樣，我剛剛覺得我在小巨蛋。」

▲緋紅魅影以充滿親和力的演出，帶動大家跟著一起跳。（圖／踢帕娛樂提供）
▲緋紅魅影以充滿親和力的演出，帶動大家跟著一起跳。（圖／踢帕娛樂提供）
緋紅魅影則是有改以往的侵略性風格，選擇親和力出手，9人共同帶來的〈Touch the sky（ROYAL）〉同樣獲得滿分50分，old school融合Hip Pop的風格，宛如Bruno Mars蒞臨現場的感受，讓歐弟直呼：「太對我的口味了！」徐若瑄也讚嘆：「沒得挑剔，根本就是專業歌手在小巨蛋上表演！」

搞怪洗腦出名的薄荷水晶，以〈2023：BBMeme Odyssey〉獲得48分，把9位團員的特色通通表現出來，節奏有趣又有記憶點，讓導師群完全招架不住，歐弟更在現場起鬨，說要帶著大家離開現場，「不錄了啦！這要怎麼評啦！」

▲薄荷水晶的驚人演出，讓歐弟徹底嚇到，要大家一起拒錄，認為分數太難評。（圖／踢帕娛樂提供）
▲薄荷水晶的精采演出，一度讓歐弟徹底嚇到，還要求大家一起拒錄，認為分數太難評。（圖／踢帕娛樂提供）
日光之橙決定以〈Parade〉把遊行慶典搬上未來少女的舞台，希望以歡樂又開心的心情完成最後一次表演。這次還請來韓國BIGBANG、BLACKPINK、iKON等天團在大型演唱會的御用表演總監YGX B.K.助陣，宛如「美國超級盃」的演出，讓奕寬老師直言，要把過去的分數，通通補回來，最終同樣拿下50分。

舞蹈實力驚人的紫月光也不遑多讓，除了擁有Hina的爸爸、世界舞蹈冠軍唐澤剛史監督，還融合了台灣傳統文化「官將首」，帶來濃濃台灣風格的〈太極環〉，獲得46分的高分。如此震撼又精彩的視覺效果，讓徐若瑄誇讚，「謝謝妳們對未來少女舞台的尊重！」王子也說，「可塑性非常高！」

▲紫月光舞台視覺效果驚人，還請來前隊長Rinii驚喜現身助陣。（圖／踢帕娛樂提供）
▲紫月光舞台視覺效果驚人，還請來前隊長Rinii驚喜現身助陣。（圖／踢帕娛樂提供）
幻藍小熊則以〈夢想塗鴉冊〉表現出團員們3個多月以來有笑有淚、互相團結合作的精神與故事，讓林宥嘉忍不住大讚非常專業，表演游刃有餘的感覺，以47分作收。

最後來到第二階段的評分，讓導師群們傷透腦筋，負責公布第一名的徐若瑄更是緊張到快不能呼吸，結果由日光之橙以99分成功奪下《未來少女》第一季冠軍，再次獲得全場鼓舞，團員中的閃閃更是邊哭邊說，3年前她還是《DD52》的最後一名，如今已經完全蛻變，並向前團員喊話：「我已經不是當年的老么了，已經長大了！」

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▲幻藍小熊開頭以手勢，象徵9位團員心連心，結合在一起的故事。（圖／踢帕娛樂提供）
▲幻藍小熊開頭以手勢，象徵9位團員心連心，結合在一起的故事。（圖／踢帕娛樂提供）

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