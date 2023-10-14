分享台灣政策！參與國際網路治理活動　唐鳳秀聯合國論壇識別證

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唐鳳在IGF活動首日，基於跟主辦國的默契，線上參與以「網際網路未來宣言」簽署國為對象的「網際網路未來宣言：共同行動」（The DFI: Principles to Action）論壇。資安院人員在政府分組場次，現場分享台灣網路治理相關政策。
同日下午，唐鳳以資安院董事長身分主持「數位民主：AI 時代」（The Digital Democracy in the Age of AI）論壇，並在IGF會議舉辦期間，與全球各界與會代表舉行場邊會談。
唐鳳在X平台（前身為推特）以英文發文提到，識別證各種顏色都有，而她現在有了聯合國藍（UN blue）的識別證。IGF2023對台灣來說很棒，但還有很多事情要做。唐鳳同時也附上IGF核發的識別證照片。
數位部成立以來，就積極參與IGF相關活動，強化台灣在網際網路世界的影響力。包含今年資安院人員現場參與聯合國IGF年會，數位部也成功爭取到亞太區域網路治理論壇（APrIGF）明年在台灣舉辦。
數位部表示，聯合國2006年起舉辦IGF年會，致力於聚集全球多方利害關係人討論網際網路相關公共議題，並帶動區域型IGF與國家型IGF發展，包括台灣民間社群2015年起每年舉辦、數位部擔任指導單位的台灣網路治理論壇（TWIGF）等。（編輯：郭無患）1121014