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分享台灣政策！參與國際網路治理活動　唐鳳秀聯合國論壇識別證

▲數位部長唐鳳日前以資安院董事長身分線上參與在日本京都舉行的聯合國網際網路治理論壇（IGF），唐鳳在X平台發文提到，IGF2023對台灣來說很棒，但還有很多事情要做，並秀出IGF核發的識別證。（圖／NOWnews資料照）
▲數位部長唐鳳日前以資安院董事長身分線上參與在日本京都舉行的聯合國網際網路治理論壇（IGF），唐鳳在X平台發文提到，IGF2023對台灣來說很棒，但還有很多事情要做，並秀出IGF核發的識別證。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者蘇思云台北14日電）數位部長唐鳳日前以資安院董事長身分線上參與在日本京都舉行的聯合國網際網路治理論壇（IGF），唐鳳在X平台發文提到，IGF2023對台灣來說很棒，但還有很多事情要做，並秀出IGF核發的識別證。

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數位部官員表示，數位部所轄行政法人資通安全研究院人員日前代表台灣，赴日本京都參與聯合國網際網路治理論壇（UN Internet Governance Forum, IGF），分享台灣網路治理的經驗。唐鳳也受邀參與IGF論壇活動，並以資安院董事長身分自費赴日，獲主辦單位IGF核發識別證。

唐鳳在IGF活動首日，基於跟主辦國的默契，線上參與以「網際網路未來宣言」簽署國為對象的「網際網路未來宣言：共同行動」（The DFI: Principles to Action）論壇。資安院人員在政府分組場次，現場分享台灣網路治理相關政策。

同日下午，唐鳳以資安院董事長身分主持「數位民主：AI 時代」（The Digital Democracy in the Age of AI）論壇，並在IGF會議舉辦期間，與全球各界與會代表舉行場邊會談。

唐鳳在X平台（前身為推特）以英文發文提到，識別證各種顏色都有，而她現在有了聯合國藍（UN blue）的識別證。IGF2023對台灣來說很棒，但還有很多事情要做。唐鳳同時也附上IGF核發的識別證照片。

數位部成立以來，就積極參與IGF相關活動，強化台灣在網際網路世界的影響力。包含今年資安院人員現場參與聯合國IGF年會，數位部也成功爭取到亞太區域網路治理論壇（APrIGF）明年在台灣舉辦。

數位部表示，聯合國2006年起舉辦IGF年會，致力於聚集全球多方利害關係人討論網際網路相關公共議題，並帶動區域型IGF與國家型IGF發展，包括台灣民間社群2015年起每年舉辦、數位部擔任指導單位的台灣網路治理論壇（TWIGF）等。（編輯：郭無患）1121014


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