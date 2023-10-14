2023走鐘獎今高雄登場！「直播時間、評審主持人、入圍名單」一覽

走鐘獎（Walk Bell John Awards）仿照「三金」金馬獎、金鐘獎、金曲獎，是專門為台灣YouTuber、新媒體創作者設置的獎項，堪稱網路影音創作者的年度盛事。自2019年由「上班不要看」發起，2022年加入台灣新媒體影音創作者協會聯合辦理，今年首次創立「走鐘獎執行委員會」共同主辦。
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日期：2023年10月14日
地點：高雄流行音樂中心
◾星光大道紅毯典禮14:00至17:00
◾頒獎典禮 18:00至23:00
◾走鐘市集 14:00至21:00 海風廣場
🟡星光大道主持人：阿拉斯、拿拿摳
2023走鐘獎星光大道紅毯主持人，原定是創作者薛薛、阿拉斯兩人共同主持，但11日晚間主辦單位宣布，薛薛因故不克出席，關鍵時刻由拿拿摳挺身而出來救火，與阿拉斯聯手擔任第5屆走鐘獎星光大道主持人。
🟡頒獎典禮司儀：賈文青德仔
各位耳膜最熟悉的辣個男人、長年陪伴走鐘獎典禮的司儀「賈文青–德仔」，今年繼續陪走鐘獎。
🟡頒獎典禮主持人：恩熙俊、阿樂、視網膜
大家熟悉的恩熙俊、阿樂強勢回歸，新同學視網膜今年正式參戰，由3位聯手主持走鐘獎頒獎典禮。
🟡走鐘獎評審名單：
cheap、DJ Hauer、Isabel Lin、Onion Man、Adam、Russell Huang、Zoe Peng、中指通、台灣通勤第一品牌、好味小姐團隊、肉比頭 Zoebitalk、志祺七七、烏鴉、張嘉玲、陳思傑、魚乾、啾啾鞋、華天灝、超認真少年、黃氏兄弟、賈文青德仔、電商人妻、蔡定洋（肥肥）、謝乾。（共 24 位，以字母及筆畫順序排列）
🟡特別頒獎嘉賓：河北彩花
來自日本的人氣AV女優河北彩花，將以特別頒獎嘉賓身分出席走鐘獎，這也是河北桑的走鐘初體驗。
🟡2023走鐘獎直播線上看：
https://www.youtube.com/@walkbelljohn
第5屆走鐘獎星光大道｜紅毯現場LIVE直播
🟡2023走鐘獎入圍名單
📌一級玩家獎
◾小柯
◾飛魚の不專業評論
◾漫遊者 WandereR
◾A Jie
◾HowFun
◾TG 講遊戲 Ten_wong
📌最會 feat.獎
◾放火 Louis
◾阿翰po影片
◾超認真少年Imserious
◾黃大謙
◾joeman
◾Namewee
📌訪到心坎獎
◾三原JAPAN Sanyuan JAPAN
◾百靈果News
◾Dcard Video
◾HahaTai 哈哈台
◾Namewee
📌親手做的獎
◾上班不要看 NSFW
◾好味小姐腦波弱
◾胡子Huzi
◾黃小潔Jerry
◾J-Bao賤葆
📌金頭腦獎
◾志祺七七 X 圖文不符
◾啾啾鞋
◾超級歪 SuperY
◾黑皮
◾PanSci 泛科學
◾TVBS NEWS
📌說走就走獎
◾小象愛出門
◾臺灣尋奇
◾HOOK
◾Ku's dream酷的夢-
◾The DoDo Men - 嘟嘟人
◾TVBS NEWS
📌以食為天獎
◾佛瑞德遊記
◾阿臉呷跨賣
◾桑潔魚
◾厭世甜點店
◾joeman
◾RICO
◾卡提諾狂新聞
📌有夠烙賽獎
◾白癡公主
◾旅遊真台灣 Lena & Patrick
◾黃小潔Jerry
◾HOOK
◾Onion Man
📌生命貢獻獎
◾王男の交通日常
◾在家做生魚片 Making sashimi at home
◾谷阿莫Life
◾旅遊真台灣 Lena & Patrick
◾臺灣蟻窟AntsFormosa
📌可以色色獎
◾三原JAPAN Sanyuan_JAPAN
◾台客劇場 TKstory
◾joeman
◾Namewee
◾STR Network
📌無情工商獎
◾又仁
◾上班不要看 NSFW
◾小尾巴
◾阿翰po影片
◾喬瑟夫 Chillseph
◾超認真少年Imserious
◾J-Bao賤葆
📌哈哈哈哈獎
◾上班不要看 NSFW
◾呼麻街 WHOJUANA STREET
◾賀瓏Hello
◾歐耶老師
◾J-Bao賤葆
📌吉祥物獎
◾昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff
◾許伯＆簡芝－倉鼠人
◾傲嬌爸的養貓日常
◾臺灣蟻窟AntsFormosa
◾鸚鵡小木屋 Jack
◾Cats 貓貓們
📌運動健身獎
◾澤圖ZTWO
◾營養健身Peeta葛格
◾SBD Taiwan 邱個
◾The DoDo Men – 嘟嘟人
◾Yin & Yei 雙生過日子
📌生活風格獎
◾好味小姐LadyFlavor
◾昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff
◾啾啾鞋
◾chairman椅人
◾GINA GELLO
📌最佳攝影獎
◾又仁
◾大嘻哈時代The Rappers
◾阿翰po影片
◾美麗本人
◾CJ午夜場
◾SIKA
📌最佳動畫獎
◾床編故事 Bad Time Stories
◾邵大倫ShaoDaLun
◾臺灣吧 Taiwan Bar
◾CJ午夜場
◾Counter656
📌最佳剪輯獎
◾大嘻哈時代 The Rappers
◾阿翰po影片
◾Dcard Video
◾Namewee
◾SBD Taiwan 邱個
📌最佳導演獎
◾阿翰po影片
◾美麗本人
◾HahaTai 哈哈台
◾HowFun
◾J-Bao賤葆
📌最佳製作人獎
◾一起上學吧
◾志祺七七 X 圖文不符
◾理科太太Li Ke Tai Tai
◾臺灣吧 Taiwan Bar
◾Dcard Video
◾joeman
◾Zoebitalk肉比頭
📌最佳影響力獎
◾火花羅
◾志祺七七 X 圖文不符
◾cheap
◾HahaTai 哈哈台
◾TVBS NEWS
📌最佳紀錄片獎
◾愛里 ALLIE
◾臺灣吧 Taiwan Bar
◾HahaTai 哈哈台
◾joeman
◾The DoDo Men – 嘟嘟人
📌最佳節目獎
◾上班不要看 NSFW
◾大嘻哈時代 The Rappers
◾志祺七七 X 圖文不符
◾營養健身葛格Peeta
◾joeman
📌最佳戲劇獎
◾又仁
◾三度C
◾阿翰po影片
◾這群人TGOP
◾嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe
📌最佳娛樂短影片獎
◾Davio
◾魔法少女雞城武
◾六指淵
◾怪奇事務所 Incrediville
◾阿翰po影片
◾星期天配音是對的
◾張洋洋洋
📌最佳情報短影片獎
◾小尾巴
◾末羊子 don’t Joanne
◾陳艾熙 AmberChen
◾傑哥創意筆記
◾啾啾鞋
◾This is Ken
◾Zoebitalk肉比頭
📌最佳音樂短影片
◾小尾巴
◾吉尼丁
◾六艾司 Lilice
◾TheSafehouseProject
◾Zoe衛柔伊
📌年度最佳影片獎
◾大嘻哈時代 The Rappers
◾志祺七七 X 圖文不符
◾阿翰po影片
◾這群人TGOP
◾台灣吧 Taiwan Bar
◾蔡阿嘎
◾HahaTai 哈哈台
📌年度團體創作者獎
◾好味小姐腦波弱
◾許柏&簡芝–倉鼠人
◾這群人TGOP
◾Dcard Video
◾J-Bao賤葆
◾Zoebitalk肉比頭
◾黃阿瑪的後宮生活
📌年度個人創作者獎
◾志祺七七 X 圖文不符
◾阿翰po影片
◾超粒方
◾黃小潔Jerry
◾蔡阿嘎
◾HOOK
◾好味小姐LadyFlavor
📌潛力新星獎
◾小尾巴
◾工頭堅o旅行長
◾有特色的帥哥
◾呼麻街 WHOJUANA STREET
◾東南美娛樂
◾移動岑寶
◾型男機場瘋狂詹姆士