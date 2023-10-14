不像人妻女明星／賴琳恩泳衣尺度太大「路人都在看」　害羞PO照片

金世正營業微笑：每天都好煩！忙到沒時間戀愛　媽媽：自己看著辦

▲《驅魔麵館》、《社內相親》女主角金世正來台，透露每天笑到很煩。（圖／ONINN ASIA）
▲《驅魔麵館》、《社內相親》女主角金世正來台，透露每天笑到很煩。（圖／ONINN ASIA）

記者陳雅蘭／台北報導

韓星金世正曾是女團I.O.I、gugudan其中成員，後期陸續因為《驅魔麵館》系列劇、《社內相親》再創事業巔峰，相隔4年再來台的她，這次首度舉辦演唱會《The 門》，門票開賣即秒殺還宣布加場，人氣不容小覷。金世正今（14日）開演前接受訪問，總是樂觀開朗的她，認了每天時刻保持微笑「真的很煩」，也認為工作雖然把她人生推向高峰，同時也感受到站在懸崖上的壓力感。繁忙的她沒時間談戀愛，但媽媽也不擔心，直言：「女兒自己會看著辦。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金世正訪問。（圖／ONINN ASIA）
▲金世正的媽媽不擔心女兒嫁不出去。。（圖／ONINN ASIA）
金世正接受台灣媒體訪問，一見面就以中文問好：「你們好我是金世正，很高興見到你們！」對於來台舉辦演唱會，甚至開到2場，她深知人氣與從前不同，「當我知道的時候真的嚇到，這次巡演，目前也只有台灣是第一個開到兩場的，非常開心，所以我應該要更努力報答粉絲」。

IU是許多人的偶像，包含金世正也是粉絲之一，她日前受邀上IU的節目《IU的調色盤》，問及「追星成功」、在偶像面前唱歌的感想，金世正激動表示：「我真的很緊張，一般採訪節目是一邊講話一邊唱歌再講話，但IU的節目是一到就先唱歌，因為怕採訪說太多話喉嚨會乾、狀態不好，所以我一進去來不及打招呼就直接唱歌了，很緊張，準備也一直自言自語，然後導演突然說開始，我進去就好緊張！」

▲金世正訪問。（圖／ONINN ASIA）
▲金世正的偶像是IU。（圖／ONINN ASIA）
結束工作後，金世正其實沒有跟IU要電話，因為她的gugudan前隊友美娜曾跟IU演過《德魯納酒店》，若要聯繫對方並不難，但金世正表示想要繼續等，「等到能自然、直接跟IU交換方式的時候」，並非刻意和偶像交換號碼。金世正因此更能體會粉絲的心情，她以前看到歌迷哭、發抖時，確實無法理解，「我以前覺得我算什麼啊，你幹嘛看到我就哭，但經過我跟IU的經歷後就理解了，粉絲哭的話，我就說沒關係，我也很懂你的心情」。

金世正2022年因為《社內相親》再走紅，她也透露大學時期差點參加聯誼，後來因為工作太忙放棄；媽媽也不擔心女兒嫁不出去，金世正說：「我媽真正擔心的，是我的工作要好好唱歌、演好戲，確實談點戀愛來增加經驗也是不錯，但她覺得這是我的人生，女兒應該自己會看著辦。」

金世正9月配合新專輯《門》染藍色頭髮，她為了維持髮色，2週就補染一次，髮質因此受損，金世正分享護髮心路歷程，「我沒算過補染幾次，但造型師說想要維持久一點就要洗冷水，但我喜歡洗熱水澡，冷水很刺激不是很喜歡，所以我就先洗頭再洗澡，維持藍色真的很辛苦」。記者問及洗完頭髮是否變身阿凡達？金世正笑回：「因為我是低著頭洗，身體還好，但手指指甲有變成阿凡達，有一段期間指甲都藍色的。」

總是笑臉迎人，給人很活潑開朗感覺的金世正，對於時時刻刻維持形象、保持微笑，她坦言曾感到累、厭煩、甚至有過「今天不想營業」的想法，「每天都很煩，就跟上班族一樣，每天都有一定要面對的事，所以會很煩。」她的新歌取名〈Top or Cliff〉，同時分享出道7年的TOP時期，以及灰心受挫的Cliff時期，「我覺得這是相對的概念，我出道7年來都處於成長、TOP的時刻，回頭看每天我都很努力，也覺得今天要比昨天更成長、進步，但同時也覺得像是站在懸崖上的感覺，算是互相遞補、同時並存的感覺」。

金世正今晚6點將在Zepp New Taipei舉辦演唱會，她透露沒有時間準備中文歌，但粉絲在安可要求的話，「我可以唱一小段」。

▲金世正訪問。（圖／ONINN ASIA）
▲金世正因為染髮髮質受損。（圖／ONINN ASIA）

10月追星／金世正、2PM李俊昊一起來台灣互尬！台北新北也太熱鬧

《驅魔麵館2》金世正要來了！出道7年首度挑戰巡演　10月來台開唱

李泳知9月要來台灣了！《驅魔麵館》金世正10月訪寶島開唱

《社內相親》金世正轉行！窺探「228億熱門產業」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞