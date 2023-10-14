金世正營業微笑：每天都好煩！忙到沒時間戀愛　媽媽：自己看著辦

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IU是許多人的偶像，包含金世正也是粉絲之一，她日前受邀上IU的節目《IU的調色盤》，問及「追星成功」、在偶像面前唱歌的感想，金世正激動表示：「我真的很緊張，一般採訪節目是一邊講話一邊唱歌再講話，但IU的節目是一到就先唱歌，因為怕採訪說太多話喉嚨會乾、狀態不好，所以我一進去來不及打招呼就直接唱歌了，很緊張，準備也一直自言自語，然後導演突然說開始，我進去就好緊張！」
結束工作後，金世正其實沒有跟IU要電話，因為她的gugudan前隊友美娜曾跟IU演過《德魯納酒店》，若要聯繫對方並不難，但金世正表示想要繼續等，「等到能自然、直接跟IU交換方式的時候」，並非刻意和偶像交換號碼。金世正因此更能體會粉絲的心情，她以前看到歌迷哭、發抖時，確實無法理解，「我以前覺得我算什麼啊，你幹嘛看到我就哭，但經過我跟IU的經歷後就理解了，粉絲哭的話，我就說沒關係，我也很懂你的心情」。
金世正2022年因為《社內相親》再走紅，她也透露大學時期差點參加聯誼，後來因為工作太忙放棄；媽媽也不擔心女兒嫁不出去，金世正說：「我媽真正擔心的，是我的工作要好好唱歌、演好戲，確實談點戀愛來增加經驗也是不錯，但她覺得這是我的人生，女兒應該自己會看著辦。」
金世正9月配合新專輯《門》染藍色頭髮，她為了維持髮色，2週就補染一次，髮質因此受損，金世正分享護髮心路歷程，「我沒算過補染幾次，但造型師說想要維持久一點就要洗冷水，但我喜歡洗熱水澡，冷水很刺激不是很喜歡，所以我就先洗頭再洗澡，維持藍色真的很辛苦」。記者問及洗完頭髮是否變身阿凡達？金世正笑回：「因為我是低著頭洗，身體還好，但手指指甲有變成阿凡達，有一段期間指甲都藍色的。」
總是笑臉迎人，給人很活潑開朗感覺的金世正，對於時時刻刻維持形象、保持微笑，她坦言曾感到累、厭煩、甚至有過「今天不想營業」的想法，「每天都很煩，就跟上班族一樣，每天都有一定要面對的事，所以會很煩。」她的新歌取名〈Top or Cliff〉，同時分享出道7年的TOP時期，以及灰心受挫的Cliff時期，「我覺得這是相對的概念，我出道7年來都處於成長、TOP的時刻，回頭看每天我都很努力，也覺得今天要比昨天更成長、進步，但同時也覺得像是站在懸崖上的感覺，算是互相遞補、同時並存的感覺」。
金世正今晚6點將在Zepp New Taipei舉辦演唱會，她透露沒有時間準備中文歌，但粉絲在安可要求的話，「我可以唱一小段」。