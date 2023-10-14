藍白合會前會登場！郭辦批藍粗暴併吞白 郭柯合才會一加一大於二
藍白合會前會今（14）日下午正式登場，鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修表示，國民黨意圖粗暴併吞民眾黨，單方面設定的「侯柯配」將有大量柯粉拒絕投票，甚至改投賴清德，而郭台銘和柯文哲的理念本來就高度一致，郭粉和柯粉也有重疊性，雙方有很大合作空間，真正發揮一加一大於二效果。
記者余祥／台北報導
黃士修說，相對於國民黨自認泱泱大黨，自認擁有多席縣市長、立委、議員，意圖粗暴吸收柯文哲、併吞民眾黨；我方則是發揮同理心，設身處地站在對方立場思考。國民黨的本位主義作祟，單方面設定的侯柯配，將有大量柯粉拒絕投票，甚至改投賴清德。柯文哲的不分區政黨票被消滅，國民黨更不可能切一半地方給柯，民眾黨終究落得泡沫化的下場，史有明證。
黃士修指出，以民眾黨角度設想，空軍的不分區極大化，郭董可以幫柯文哲大幅拉抬聲勢。陸軍的地方發展，他們在全國突破三百多個總統連署站點，隨時可以轉成類黨部組織，長期投注資源發展。
黃士修提到，以及最關鍵的相容性，郭和柯的理念本來就高度一致。對於國家政策，柯文哲擅長切入問題，如手術刀般精準；郭董擅長提出完整解決方案，並且擁有絕對的執行力。郭粉和柯粉也有重疊性，雙方有很大合作空間，真正發揮一加一大於二效果。
黃士修說，商場談判縱然有沙盤推演和互相過招，最終仍講的是雙方合意和長遠互惠。他們相信，政治協商也是如此，一起推動良善的改變。