28歲鮮肉男星特洛伊女裝辣爆！穿黑絲襪跳豔舞　女粉凍未條喊輸了

「美麗少年」特洛伊（Troye Sivan）昨（13）日發行睽違5年的第3張專輯《給你給我》（Something To Give Each Other），在同步釋出的最新主打〈One of Your Girls〉中，特洛伊火辣化身變裝皇后，連換5套性感裝扮引起熱烈討論，許多網友驚呼到最後一刻才發現是特洛伊本人扮的，連女粉絲都自嘆不如。
我是廣告 請繼續往下閱讀
〈One of Your Girls〉MV邀請迪士尼影集《奧斯汀與艾莉》（Austin & Ally）演員羅斯林奇（Ross Lynch）共同出演，一開始特洛伊以平常打扮對嘴跟唱，中間時不時穿插一位未露臉、頂著一頭長金髮的人做出塗口紅、穿長襪的挑逗動作片段，直到一分鐘後正臉入鏡，就是特洛伊本人，他一連嘗試了白色細肩帶連身上衣；長版與短版的黑裙搭配黑絲襪；華麗絨毛披肩與內衣外露的小背心搭配牛仔褲等共5套服飾，期間他不僅踩著細高跟鞋跳開腿舞，也貼著羅斯大跳豔舞，性感與質感兼具的畫面讓紛絲大讚：「他一直在提升MV質感的最高標準」、「謝謝特洛伊總是打破框架」，也有粉絲留言表示，是看評論才知道是特洛伊本人扮的，「看MV的時候我想說女主角也太美了吧！然後想說特洛伊跑去哪了？」