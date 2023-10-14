日本史上最年輕棋聖　台灣旅日棋士許家元的勝利方程式

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當時許家元的父親擔心兒子年紀太小又不會日文，無法適應旅日生活，臨去日本時還跟他說： 「不去也沒有關係喔！」他竟然馬上堅決地說：「我要去。」然而，父母送他到寄宿老師家後就離開了，當晚他看著餐桌上陌生的日本家常菜，一句日文也說不出來，這才意識到自己選了一條艱難的路。他回憶自己剛到日本時，幾乎開不了口，雖然自認並非內向自閉的人，但是到學校上課時，本來大家都對他滿好奇，會很熱情地跟他打招呼，但是他只能呆望著同學，一句話也說不出來，久而久之，同學就會自討沒趣不會再來找他。
許家元並未因此抱怨，他認為這是自己選的路，怨不得人。在老師家學棋的日子裡，多數時候都是自己一個人對著棋盤練習，常常一琢磨就是好幾個小時，除了固定時間吃飯，從不間斷地練習，直到入睡為止，短短兩年，他就晉身職業級別。更難能可貴的是，每年日本只有三個名額可以得此殊榮，依照日本棋院的規定，每年會有兩場職業資格賽，夏天一個名額，冬天兩個名額，等於他要在一年中，與成千上萬的棋手競爭前三名，才有可能從晉身為職業選手。他在2012年的冬季資格賽中，以第一名的成績成為職業棋士，看似進步神速的成績，卻是從一次次挫敗的經驗中，得出的教訓。在此之前，他已經連續三次以一盤之差落敗，直到第二年的冬季賽才以連十五盤全勝的紀錄晉級職業。
隔年夏天，在本因坊秀策杯中，他以年僅十五歲的年齡，成為史上最年輕的優勝者。不過之後在多場職業賽後，有好幾次依然以些微差距與冠軍失之交臂。不甘只是拿亞軍的他，開始自我分析，原來自己的落敗點都是在賽局的中後盤，而這歸咎於是心理素質不夠。因為過去都只是在研究『算路』，可以準確預測棋局的走向，勝率非常高。但是比賽到了中後段就開始讀秒，必須在三十秒內就出手。在時間緊迫下，容易因心理壓力而無法縝密思考，貿然下手的結果往往容易出錯，只要一步錯就容易被逆轉勝。為了強化自己在時間緊迫下的抗壓性，他開始勤加練習「詰棋」，規定要在一定時間內解出最佳判斷。
許家元不僅是天才，更是一位「地才」，是個相當努力跟天才看齊的人。2017年開始，與井山裕太展開捉對廝殺。這位人稱日本圍棋第一人，是第一位拿下年度大滿貫、一年內就橫掃七大賽冠軍的強大對手，讓許家元屢屢屈居下風。但是到了2018年，局勢開始逆轉。雖然井山裕太在年初陸續在棋聖、十段、本因坊等大賽中連續衛冕，但是到了五月開始，卻在六連霸的碁聖賽中被許家元打敗。許家元創下了「最快入段後取得頭銜者」（5年4個月）、以及「最年輕棋聖」（20歲7個月）的紀錄，成為第三位得到棋聖頭銜的台灣人。
此後，許家元繼續在各大職業賽中與日本各路好手互相較量，最終在2021年在第59期十段戰以3勝2負戰獲得十段頭銜，直升九段；第28屆日本阿含桐山杯決賽中，初次獲得冠軍。到了2022年，在第1屆帝警杯俊英戰中，奪得首次冠軍，之後又在第60期十段戰中，以3:0戰勝同樣來自台灣的余正麒八段，衛冕頭銜成功。當時日本棋院理事長小林覺在「十段」的授證典禮上，讚譽許家元起棋的力道猛，棋風更是世界最驚人，期勉他要代表日本，走向國際，成為世界冠軍，完成他的宿命。
時序來到2023年，許家元面對挑戰四連勝，內心是謙遜但鬥志旺盛的。他在今年三月與舉辦「大和房屋杯第61期十段戰」的大和房屋工業社長芳井敬一的對談中表示，過去由於太重視輸贏，反而容易失敗。享受比賽的緊張情緒，發揮本有的實力，才能避免在比賽中丟失了冷靜。他認為每位選手之間的實力其實都相當，狀態也很好，因此想繼續贏下去是相當困難的，只希望盡其所能，不要讓自己輸太快。 許家元這樣的心態，的確融合了台日文化的特質，具有台灣人的勤奮與謙遜，但增加了日本全力以赴、直面問題的堅持，唯有享受鋼索上的勝負，才能發揮該有的實力，這樣就能不愧於心了。