臺中國際品酒生活節登場 「地酒百味」征服酒迷味蕾

2023 臺中國際品酒生活節，即日起至16日在臺中國際展覽館首展，展出威士忌、日本酒、葡萄酒、精釀啤酒、利口酒以及酒器設備外，並規劃搭酒餐食區，提升更豐盛的品酒饗宴，吸引很多酒迷參觀。尤其，「台中地酒風味主題館」，主打台中在地職人酒莊，展現台中地酒文化魅力。 我是廣告 請繼續往下閱讀 由臺中市直轄市酒類商業同業公會主辦的「臺中國際品酒生活節」，特別規劃台中地酒風味主題館。顧名思義，地酒就是採用當地原材料製作的酒，包括米、高粱、小麥和水果等農產品。主辦單位特別號召台中在地酒莊參展，包括安貝斯 ABAS(大安甘醇釀酒故事館)、雅啤精釀啤酒、督拿開酒莊、彩和 酒業、酒堡庄、太平酒莊、東方源精釀啤酒、石壁坑紅葡萄酒莊、月眉酒莊及百瑞酒莊等 10 家，將大安、東勢、大肚、太平、后里、外埔等區域的地酒，一次呈現給各位酒迷品鑑。▲臺中國際品酒生活節首屆登場，台中地酒風味館吸引很多酒迷參觀。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.14)本次活動也邀請了桃園玄武酒廠、恆器製酒、鄧爸麥酒，以及彰化二林戀戀葡萄酒莊、福峰酒廠和新竹傳奇酒業的地酒業者參展。此外，特別規劃全台酒展首創的「風味調酒研究室 Cocktail Lab」，邀請台中知名酒吧 thé chill 來丘-調酒師 Chen 分享生活調酒，並現場展示調酒與提供微醺品味，透過調酒講座可以品嚐到調酒師的原創酒款。喜愛雞尾酒的酒迷，千萬不要錯過與 RIO 玉漿煙酒合作的原創雞尾酒特調款，由卡曼橘 RIO 結合冬瓜茶與茉莉茶園蜜茶，勾勒出淡雅清香㇐抹香甜的《覓蜜》，以及由葡萄 RIO 結合茶裏王英式紅茶調製的《午後》，以荔枝 RIO 結合玫瑰天竺葵、洛神、莓果而原創的《鄉土心》，以青蘋果 RIO 結合紫蘇、花椒、鳳梨的《青春期》，透過知名 Bartender 現場公開的調酒風味秀，讓喜愛生活調酒的酒迷，走一趟展場，就能夠輕鬆學習生活調酒，為生活添點浪漫。※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 2023空污論壇登場 產官學談五大議題探討環境永續發展「2023風轉大安」今啟動 繽紛風箏飄揚藍天碧海超吸睛修平師生展現實力 國際發明展囊奪2金及大會特別獎疫後爆發旅遊潮 台中國際旅展現人潮四天估破20萬人次