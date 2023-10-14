以行動關心海廢問題！高雄捷運公司舉辦旗津海灘淨灘活動
高雄捷運公司於今(14)日，在高雄市旗津海水浴場貝殼館附近海灘，舉辦旗津海灘淨灘活動，以行動關心海廢問題。
記者黃守作／高雄報導
高雄捷運公司總經理王亞洲表示，近年全球暖化及海洋廢棄物議題備受重視，高雄捷運公司為落實生態永續及企業ESG理念，乃與Youtube頻道「台客劇場」及聯邦銀行，共同舉辦此一淨灘活動，號召關心海洋環保議題的民眾，以及高捷公司員工、眷屬，以實際淨灘行動，為友善環境盡一份心力。
此次淨灘活動，吸引逾百位民眾參與，除了家長帶小孩參加外，台客劇場團隊也從台北南下主持，最遠的自發性參與民眾更是遠從苗栗來共襄盛舉
王亞洲指出，只要是關心海洋廢棄物或海洋環境議題者，人人都是愛護地球的VIP，希望強化全民重視海岸環保意識，也藉由台客劇場獨特的「台」式拍攝手法，為此次淨灘活動留下紀念影片，剪輯後亦將於高捷公司及台客劇場的網路平台、YT頻道首播。
王亞洲並指出，高雄捷運公司肩負高雄大眾運輸之責，秉持環保低碳理念，希望藉由此次淨灘活動，讓員工及民眾能感受到對於海洋及環境保育不是遙不可及的議題，或與自身無關，改變可以從生活行動中開始。