推動亞灣建設產業群聚！高雄軟體第二園區亞灣智慧科技大樓開工

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院院長陳建仁表示，自已是高雄人，每次回到高雄都感到很光榮，高雄有很大蛻變，這樣的蛻變在於我們有很大的決心、毅力，加上中央與地方的配合，他說，亞灣智慧科技大樓的開工，代表著台灣在半導體等產業發展很好外，更重要的是，象徵進入智慧科技及AI的時代。
經濟部次長林全能說，高雄軟體園區二期亞洲智慧科技大樓順利開工，關鍵成功之處在於中央上位政策、立委支持、與地方政府的緊密夥伴關係及園管局相關工作團隊的努力，而高雄軟體園區多為軟體廠商，為台灣企業數位轉型的重要基地，亞灣智慧科技園區的未來核心工作，包含連結新創、創造產業群聚、成為人才培育基地及擴大新南向的能量輸出，而亞灣智慧科技大樓正為此核心工作扮演重要角色。
產業園區管理局局長楊伯耕在簡報時指出，產業園區管理局為擴大南部智慧科技產業群聚，乃啟動高雄軟體園區第二園區設置計畫，主要公共設施已竣工，乃舉辦智科路啟用，同時宣示亞灣智慧科技大樓正式動工，預期未來高軟二期將帶動100億元投資效益，創造33億元年產值。
高雄市長陳其邁說，感謝行政院的支持，推動亞灣2.0-智慧科技創新園區計畫，計畫規模從5年107億到現在7年170億，沒有中央的支持，亞灣區沒辦法靠地方的力量快速推動，市府將持續與中油合作開發更多辦公空間、推動產業發展，也感謝委員們在國會為高雄爭取預算與建設。
陳其邁並說，高雄正在產業轉型關鏈，未來亞灣目標打造企業旗艦中心聚落，形塑兼具休閒觀光和金融經濟的開放水岸廊帶，高雄將有最優質的產業生態環境，市府將與企業共同合作打拼，持續推動高雄產業發展。