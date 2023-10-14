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推動亞灣建設產業群聚！高雄軟體第二園區亞灣智慧科技大樓開工

▲經濟部產業園區管理局舉行高雄軟體第二園區智科路啟用及亞灣智慧科技大樓興建動工。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
▲經濟部產業園區管理局舉行高雄軟體第二園區智科路啟用及亞灣智慧科技大樓興建動工。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局於今(14)日，在高雄軟體第二園區，舉行高雄軟體第二園區智科路啟用及亞灣智慧科技大樓興建動工儀式，行政院院長陳建仁期能積極推動亞灣建設，加速產業群聚。

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▲經濟部產業園區管理局舉行高雄軟體第二園區亞灣智慧科技大樓興建動工儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
▲經濟部產業園區管理局舉行高雄軟體第二園區亞灣智慧科技大樓興建動工儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
產業園區管理局高雄軟體第二園區智科路啟用及亞灣智慧科技大樓興建動工儀式，是由行政院院長陳建仁主持，經濟部次長林全能、產業園區管理局局長楊伯耕、高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆、許智傑等與會。

▲行政院院長陳建仁致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
▲行政院院長陳建仁致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
行政院院長陳建仁表示，自已是高雄人，每次回到高雄都感到很光榮，高雄有很大蛻變，這樣的蛻變在於我們有很大的決心、毅力，加上中央與地方的配合，他說，亞灣智慧科技大樓的開工，代表著台灣在半導體等產業發展很好外，更重要的是，象徵進入智慧科技及AI的時代。

▲經濟部次長林全能致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
▲經濟部次長林全能致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
經濟部次長林全能說，高雄軟體園區二期亞洲智慧科技大樓順利開工，關鍵成功之處在於中央上位政策、立委支持、與地方政府的緊密夥伴關係及園管局相關工作團隊的努力，而高雄軟體園區多為軟體廠商，為台灣企業數位轉型的重要基地，亞灣智慧科技園區的未來核心工作，包含連結新創、創造產業群聚、成為人才培育基地及擴大新南向的能量輸出，而亞灣智慧科技大樓正為此核心工作扮演重要角色。

▲經濟部產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
▲經濟部產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
產業園區管理局局長楊伯耕在簡報時指出，產業園區管理局為擴大南部智慧科技產業群聚，乃啟動高雄軟體園區第二園區設置計畫，主要公共設施已竣工，乃舉辦智科路啟用，同時宣示亞灣智慧科技大樓正式動工，預期未來高軟二期將帶動100億元投資效益，創造33億元年產值。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.14)
高雄市長陳其邁說，感謝行政院的支持，推動亞灣2.0-智慧科技創新園區計畫，計畫規模從5年107億到現在7年170億，沒有中央的支持，亞灣區沒辦法靠地方的力量快速推動，市府將持續與中油合作開發更多辦公空間、推動產業發展，也感謝委員們在國會為高雄爭取預算與建設。

陳其邁並說，高雄正在產業轉型關鏈，未來亞灣目標打造企業旗艦中心聚落，形塑兼具休閒觀光和金融經濟的開放水岸廊帶，高雄將有最優質的產業生態環境，市府將與企業共同合作打拼，持續推動高雄產業發展。
 

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