展現智慧化自造運用！勞動部創客小棧及澎湖創客基地舉辦成果展
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署創客小棧、澎湖創客基地於今(14)日，在駁二藝術特區，共同舉辦2023再創無限Re-MAKER成果展活動，展示數百件創意作品，以及電子互動裝置、趣味競賽、創客市集等多項免費活動，吸引民眾踴躍前往參觀。
記者黃守作／高雄報導
勞動力發展署高屏澎東分署創客小棧、澎湖創客基地共同舉辦2023再創無限Re-MAKER成果展活動，是由勞動力發展署副署長賴家仁與高屏澎東分署分署長郭耿華共同主持，並與高雄科技大學副校長郭俊賢及創客代表，為創客成果展進行啟動儀式。
勞動力發展署副署長賴家仁表示，歷年來創客小棧、澎創基地幫助數十位在地創客成功創業及募資，並透過與在地產業合作開發文創品、舉辦創客聯合市集，不僅帶動在地觀光效益，也讓創客增加額外收入及宣傳商品。
賴家仁期盼藉由創客基地的資源，不論個人工作者、單位團體或店家，都能將腦中的想法轉為商品，並不斷推陳出新，創造出更好的價格與價值。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，今年成果展共舉辦2日，以「再創無限 Re-MAKER」為主題，展示再回收、再利用、再跨域融合、再自造、無限可能等上百件創意作品，例如以廢CD及空罐結合環保水泥打造出托盤及花盆，以及加入蚵殼粉製作成茶具，展現對環境永續、跨域生活應用的創意，另外還有運用3D列印技術，打造出可讓1位成人騎乘的可拆式重型機車，呈現數位自造運用的成果。
郭耿華並指出，勞動部創客小棧、澎湖創客基地，致力於在地產業鏈結、商品化實踐以及輔導就創業，並藉由基地空間設施、機台設備、媒合市集擺攤與諮詢輔導服務，持續幫助自營工作者及店家開創屬於自己的全新競爭力。