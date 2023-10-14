后里藝起玩 星空下的音樂饗宴讓人陶醉

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天登場的 「藝起玩Party Day草地音樂會」，也是后里文化觀光產業宣傳活動之一，邀請卡司陣容堅強，長達3個多小時的音樂會，在盧學叡開場後，陸續登場的還有在舞蹈比賽中屢獲佳績的瑩欣舞蹈團，從小扎根音樂素養文化的育英國小薩克斯風隊，及適逢成團十年的后里愛樂薩克斯風重奏團等，曲曲耳熟能詳樂音，民眾聽得如痴如醉。
此外，還邀請魔神喬治、小冰特技秀帶來氣球魔術、椅子特技秀、立方體等特技表演，將現場氣氛炒到最高點，最後由新世代民歌手雪芳壓軸演唱，陪伴大家回味那些年一起聽過的民歌，為草地音樂會劃下完美的句點。產業市集參展品牌多，有松鶴產品酒莊、醬油海手工釀造醬油、木匠兄妹、約克＆厚禮、張連昌薩克斯風、后里馬場和辣味豆哥等，他們合力推廣后里優質產業，吸引不少民眾參觀採購。
草地音樂會現場也頒發今年度「Fun肆玩后里」短影音徵件活動得獎獎項，分別有高中組、大學組、人氣獎三個組別九個獎項，透過影音創作，讓大家分享旅途中后里好吃、好玩、好逛的景點。賴區長熱情邀請旅人 們，下回來到台中，記得安排一站來到后里，體驗后里獨有的文化，欣賞一年四季不同的風景，最後再帶上特色伴手禮，以及滿滿回憶返家。