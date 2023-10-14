金世正新莊開唱「台下驚見1000隻法鬥犬」 她表演分心：好可愛喔
韓星金世正今（14）日在新莊Zepp New Taipei舉辦《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 門’ IN TAIPEI》演唱會，台下1000名SESANG（粉絲名）特別準備驚喜，人人頭上戴著金世正的法鬥犬「大醬」面具，讓她邊唱邊分心，「大醬是怎麼回事？太可愛了吧！」成功逗樂偶像。
記者陳雅蘭／新北報導
金世正表演完《Whale》、《Destiny》後，她用中文跟全場打招呼：「大家好我是金世正，好久不見。」相隔4年再見到台灣歌迷，金世正表示非常想大家，隨後提出疑問：「大醬是怎麼回事？粉絲準備的嗎？太可愛了吧！你們會給我嗎？」歌迷當然有為她準備一份，金世正就說每次來台，大家都讓她留下美好回憶，很期待SESANG晚間還會再帶來何種驚喜。
影視歌三棲的金世正，還會創作歌詞，每次都會把粉絲寫進歌裡，「希望我的歌能把愛意傳達給SESANG，我常在想歌詞怎麼寫才可以進到SESANG的心裡，有時候也會看電影，我特別喜歡台灣的電影，台灣的電影都有初戀、純真、純潔、朦朧的感覺，《我的少女時代》、《那些年，我們一起追的女孩》、《不能說的祕密》每一部我真的都非常喜歡」。
金世正好奇台灣人談戀愛，是否都如上述電影劇情般一樣，全場回答不是，她就說：「對啦，我也無法像韓劇的男女主角那樣談戀愛。」金世正也帶來主演戲劇《社內相親》插曲〈Love,Maybe〉，透露親哥每次看到她劇中接吻、撒嬌的畫面，都會傳尷尬貼圖給自己，她笑喊：「換做是我哥的話，我也會看不下去！」