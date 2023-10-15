金鐘58／迷你劇集民調結果出爐！許瑋甯《她》劇 敗給超夯影集
第58屆金鐘獎將在10月20、21日舉行頒獎典禮，《NOWnews今日新聞》日前舉辦「最佳迷你劇集獎」的投票，入選作品包含《人選之人—造浪者》、《她和她的她》、《和平歸來》、《茁劇場—滴水的推理書屋》，民調結果出爐，由夯劇《人選之人—造浪者》以一半的投票數，壓倒性全勝！
記者薛羽彤／綜合報導
第三第四名分別為《和平歸來》、《茁劇場—滴水的推理書屋》。《茁劇場—滴水的推理書屋》改編自推理小說《Fix》，將小說中的劇情元素融合，展現出獨樹一格的台灣推理劇。這也是導演王小棣繼《植劇場》系列再推出的單元劇。《和平歸來》則是以20年前SARS事件中的和平醫院封院為背景，以第三人視角，帶出人們被迫夾在政治角力與國際邊緣的悲劇。
第二名為許瑋甯主演的戲劇《她和她的她》，上線後引發不小討論度，劇中還有丁寧與于子育同台飆戲場面，觸動不少人心弦。該劇的精彩之處不僅在於解謎查兇的過程，更將當代社會常見卻被藏起來的「職場性騷擾」、「約會暴力」、「數位性暴力」一一辯證。
第一名以50%的投票數勝出，就是以政治為背景，講述政黨幕僚的職人劇《人選之人—造浪者》。該劇雖然僅有短短8集，上線後討論度破表，特別的題材引起群眾共鳴，加上王凈、謝盈萱、戴立忍、賴佩霞等人的精采演技，是台灣今年最具代表性的影集之一，民調結果如實獲得觀眾喜愛。
完整民調結果點此