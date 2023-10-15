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金鐘58／迷你劇集民調結果出爐！許瑋甯《她》劇　敗給超夯影集

▲迷你劇集民調結果出爐，許瑋甯（左）主演的戲劇《她和她的她》僅奪第二名，敗給超夯影集《人選之人—造浪者》。（圖／Netflix）
▲迷你劇集民調結果出爐，許瑋甯（左）主演的戲劇《她和她的她》僅奪第二名，敗給超夯影集《人選之人—造浪者》。（圖／Netflix）

記者薛羽彤／綜合報導

第58屆金鐘獎將在10月20、21日舉行頒獎典禮，《NOWnews今日新聞》日前舉辦「最佳迷你劇集獎」的投票，入選作品包含《人選之人—造浪者》、《她和她的她》、《和平歸來》、《茁劇場—滴水的推理書屋》，民調結果出爐，由夯劇《人選之人—造浪者》以一半的投票數，壓倒性全勝！

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▲《茁劇場-滴水的推理書屋》入圍本屆迷你劇集獎。（圖／茁劇場臉書）
▲《茁劇場-滴水的推理書屋》入圍本屆迷你劇集獎。（圖／茁劇場臉書）
第三第四名分別為《和平歸來》、《茁劇場—滴水的推理書屋》。《茁劇場—滴水的推理書屋》改編自推理小說《Fix》，將小說中的劇情元素融合，展現出獨樹一格的台灣推理劇。這也是導演王小棣繼《植劇場》系列再推出的單元劇。《和平歸來》則是以20年前SARS事件中的和平醫院封院為背景，以第三人視角，帶出人們被迫夾在政治角力與國際邊緣的悲劇。

▲許瑋甯（右）和演小時候的林奕嵐在《她和她的她》演得辛苦被欺負，好在和劇中媽媽丁寧都是本屆金鐘入圍名單。（圖／Netflix）
▲許瑋甯（右）和演小時候的林奕嵐在《她和她的她》演得辛苦被欺負，好在和劇中媽媽丁寧都是本屆金鐘入圍名單。（圖／Netflix）
第二名為許瑋甯主演的戲劇《她和她的她》，上線後引發不小討論度，劇中還有丁寧與于子育同台飆戲場面，觸動不少人心弦。該劇的精彩之處不僅在於解謎查兇的過程，更將當代社會常見卻被藏起來的「職場性騷擾」、「約會暴力」、「數位性暴力」一一辯證。

▲謝盈萱《人選之人》當幕僚，笑稱「選舉糟蹋人」。（圖／Netflix提供）
▲謝盈萱在《人選之人》中有精彩演出。（圖／Netflix提供）
第一名以50%的投票數勝出，就是以政治為背景，講述政黨幕僚的職人劇《人選之人—造浪者》。該劇雖然僅有短短8集，上線後討論度破表，特別的題材引起群眾共鳴，加上王凈、謝盈萱、戴立忍、賴佩霞等人的精采演技，是台灣今年最具代表性的影集之一，民調結果如實獲得觀眾喜愛。

▲迷你劇集獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
▲迷你劇集獎投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
完整民調結果點此

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