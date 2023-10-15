53歲宮藤官九郎成「老害」！鬼才編劇悲嘆：邀年輕人喝酒被當騷擾

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至於現實生活中是否有被不友善的對待？宮藤官九郎表示：「沒有非常明顯地感受到這些待遇，但發現有時候邀請年輕人一起喝酒，卻像『酒精騷擾』被認為是不好的事情。」直言時代變化很大，他笑說：「我以前覺得老年人要邀請我們年輕人喝酒，很感謝有這個機會可以學習，但現在反而變不受歡迎的事」，感嘆想到就覺得滿悲哀。
宮藤官九郎透露，自己會隨著年紀書寫不同故事，當初在寫《池袋西口公園》時比較年輕，像是以前寫《木更津貓眼》的對白他也非常開心，現在反而是出於對年輕人的興趣，才寫關於年輕人的作品，而現在整體社會不同，自己的立場和年紀也改變，才想替中老年抒發悲哀。
他曾經在受訪時提過「不在乎收視率」，如今OTT平台崛起，觀眾觀影習慣改變，宮藤官九郎笑說這時代怎麼不早點來：「我不是不在意收視率，而是自己沒有辦法拿到這麼高收視率，大家不再需要在意收視率，我2、3年來都沒被說過類似的事情。現在反而因為社群媒體比較普及，一般觀眾都在評論，我不希望這風氣再繼續蔓延下去。」
宮藤官九郎透露，自己是不看網路評論的人：「我很害怕，所以我都不看，我知道有一些導演不論好壞的評論都會看，我以前也會，當然大部分稱讚會很開心，想說要看看有沒有負面評論，結果找到不好的反而走心。」
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