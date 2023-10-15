日本遊樂場「2店員雙腳跪地」！急找最認真員工 500萬人搶看結局
不少人在家都會買一台「掃地機器人」來清理環境，智能又方便，成為不少婆媽打掃家裡的好幫手，不過他畢竟是台機器，如果不小心被東西卡住可能就會因此「失蹤在某個縫隙當中」。近日，日本一間遊樂場就發生這樣的情況，掃地機器人「打掃一整天都沒有歸來」，可謂掃的真認真，店家還發文透露店員跪在地板上找尋的模樣，在推特掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
日本新宮町的遊戲機台遊樂場「Sun Games Shingu」，日前在推特上發文表示「我們店裡面的掃地機器人從12日開始就丟了，到現在都還沒有回來，如果有客人來店有看到的話，請告知我們」而店家也附圖，表示兩名員工為了找這個「認真掃地的員工」，雙腳跪在地上仔細搜尋機台底下的縫隙。
貼文曝光後，竟然引來超過500多萬人觀看，不少人紛紛留言「這個認真的員工應該是被挖角了吧」、「很久以前我在通勤的主要街道上發現逃跑的掃地機器人，它是從附近的辦公室逃走的」、「在路上看過掃地機器人，希望你們家的不會如此」、「兩位員工真的很拼命在找的感覺呢！」
不過，後來遊樂場也再度發文表示，不過是以掃地機器人視角的說「對不起，我回來了」，相當逗趣，業者也向客人表示「抱歉讓您擔心了！我放心了！」開心表達找回掃地機器人的心情。