朴河宣結婚「《媳婦》變女傭」！住婆家只能吃剩菜 老公：應該的
韓劇《媳婦的成長日記》由朴河宣、權律主演，故事講述女上班族與大學同窗結婚後，和婆家相處的點滴。劇中，朴河宣與權律步入婚姻後，開始體驗婆家生活，無論假日或平日下班，只要踏進婆家那一刻就得進廚房幫忙，男人就只是在一旁聊天喝酒無所事事，女人們好不容易忙完卻不能上主桌用餐，只能擠在旁邊的小桌吃剩菜，這種理所當然的態度令朴河宣感到不可思議。
記者陳雅蘭／綜合報導
劇中，權律戀愛時會買宵夜陪女朋友加班，但婚後朴河宣加班回家，卻只看見一堆沒洗的碗盤跟呼呼大睡的老公，讓朴河宣真切感受到戀愛與結婚的不同。面對婆媳相處間的不愉快，老公的角色就相對重要，由於從小在男尊女卑環境中長大，權律認為這一切都理所當然，還不諒解老婆沒有體諒辛苦的媽媽，朴河宣要應付婆家已經夠辛苦，老公沒搞清楚狀況還找事吵架，根本是白目豬隊友。
飾演婆婆的文熙景，劇中同時有著媳婦身分，因嫁入傳統家庭，儘管不是出於自身意願，卻只能拋棄自己真正想做的事，努力成為大家口中的好妻子、好媳婦，她也用同樣標準看待自己的媳婦。文熙景說媳婦像女兒，但實際上對待女兒與媳婦的態度完全不同，面對女婿與媳婦出差，她主動提出要幫女婿進補，卻對朴河宣說怎能讓自己的老公餓肚子，意有所指告訴她該以家庭為重。
《媳婦的成長日記》不僅呈現新婚初期兒媳在婆家面臨的真實境遇，也描繪夫妻間歷經矛盾與和解，最終成為一家人的過程，在韓國獲得了兒子、媳婦、婆婆、未婚男女等不同身分和世代觀眾的強烈共鳴。《媳婦的成長日記》16日晚間9點在東森戲劇台播出。