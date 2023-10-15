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Ozone佳辰暴走想演《AV帝王》！團員崩潰封口「好了啦」

▲Ozone佳辰（左三）想走《AV帝王》的大尺度喜劇路線，被團員阻止繼續講下去。（圖／記者葉政勳攝）
▲Ozone佳辰（左三）想走《AV帝王》的大尺度喜劇路線，被團員阻止繼續講下去。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠／台北報導

人氣男團Ozone今（15）日出席西門町《Ozone夏日青春冒險》首映會，為團綜一起造勢，即將滿23歲的煥鈞被問到生日期許，他想往戲劇圈邁進，希望挑戰《鬥魚》壞壞、熱血的少年角色，佳辰擁有花美男外表，一開口卻想挑戰喜劇，期待嘗試《陪睡大人》、《AV帝王》的大尺度題材，團員集體崩潰：「好了！」阻止他越講越往18禁的方向去。

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▲Ozone幫10月壽星煥鈞（右三）、祖安（右二）慶生。（圖／記者葉政勳攝）
▲Ozone幫10月壽星煥鈞（右三）、祖安（右二）慶生。（圖／記者葉政勳攝）
6人在《Ozone夏日青春冒險》挑戰自己最害怕的任務，佳辰說他怕高、怕鬼，節目偏偏安排自由落體跟鬼屋的體驗，文廷自爆被高空落體嚇哭，「我在上面等待45分鐘，那個高度比吊鋼絲還高，我旁邊還有國小妹妹跳2次，她還等我，我跟她說不好意思。」

▲Ozone出席團綜《Ozone夏日青春冒險》首映會。（圖／記者葉政勳攝）
▲Ozone出席團綜《Ozone夏日青春冒險》首映會。（圖／記者葉政勳攝）
還有一次子翔身體不適、臉色發白，在節目中玩泡泡足球的時候，當天氣溫炎熱，加上自己力氣比較小，跟團員對撞時每次都被彈飛，滾了好多次，忍不住嘔吐、中場休息。煥鈞遇過撐著感冒的病體錄影，結果玩到頭暈、臉色蒼白。

6位少年走遍新竹青草湖、台中高美濕地、台南安平漁港、宜蘭古魯林道等。哲言表示錄製團綜時會冒出很多想法，佳辰也認同一起錄影的日子裡，刺激很多寫歌的靈感，「我平常是宅男，前幾天去花蓮看到大海、天空，心胸都開闊了。」

《Ozone夏日青春冒險》是Ozone出道後首檔團體實境綜藝，6位少年解鎖青春冒險，展現有別於以往的個人魅力。該節目由寬想國際娛樂與台灣索尼音樂出品，將於影音平台MyVideo首播，10月20日起每周五晚上9點新集數上架，付費會員搶先看。而由Ozone演唱的節目主題曲〈陪你Sha la la〉，也即將在10月17日全面數位上架。

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