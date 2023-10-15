王心凌上海開唱！放「2絕招寵粉」　衣服細節藏巧思

「2023王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」大陸首站昨（14）日晚在上海站開唱，演唱會上祭出5套新造型、更改歌單加入大陸粉絲偏愛的歌曲寵愛大陸歌迷，也沒忘記再度推銷新作《BITE BACK》。此外，由於王心凌的衣服上有粉色桃心，充滿少女心的模樣，讓人忍不住感嘆：「每個細節都是愛你的形狀。」
記者吳雨婕／綜合報導
造型的全面升級，是上海站的第一波驚喜，以「升級粉紅甜心裝」開場的王心凌，這一次換上粉色流蘇披肩，20分鐘連續唱跳不停歇，性感嫵媚椅子舞瞬間炸裂全場。而短褲上的粉色桃心，更是引得工作人員感嘆：「每個細節都是愛你的形狀。」
在歌曲的編排上，王心凌更給足不同台北場的曲目，首唱新專輯中的新歌〈言不由衷〉，更是用一首〈夢的光點〉實現了這首歌曲在本次巡演上的首唱；更加入在大陸很受歡迎的兩首曲目〈第一次愛的人〉和〈水仙〉。
演唱會中段，王心凌身穿小黑裙配貝雷帽再度回到舞台中央，這也是這套造型的全球首穿。王心凌搭配貝雷帽，復刻90年代，既復古又前衛，好似童話世界中的洋娃娃，可愛又不失精緻。在這一部分，王心凌也帶來了本場演唱會的最大彩蛋之一，演唱〈夢的光點〉，她在台上吐露選擇這首歌的原因：「我和我的團隊常常在討論有什麼可以為你們多做一點，接下來首歌，我知道你們敲碗很久，你們也知道我最寵你們了，今天送給你們的彩蛋，就是〈夢的光點〉。」