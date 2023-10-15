Lisa挺過瘋馬秀脫衣風波！燦笑為繼父慶生 恢復乖乖女可愛形象
韓國女團BLACKPINK人氣女星Lisa，日前因在法國巴黎大跳瘋馬秀，脫去衣物的大尺度熱舞，引發歌迷爭論，參觀來賓Angelababy目前疑似遭封殺，新節目《聽說很好吃》畫面被「一剪沒」，而Lisa形象也遭重創，她這幾天和朋友被目擊逛街，素顏看似非常憔悴，不過Lisa的媽媽Chitthip Bruschweiler昨（14）日曬出為老公辦慶生派對的照片，Lisa現身送蛋糕給繼父，不再是歐洲表演時的濃妝豔抹，恢復以往乖巧裝扮，讓歌迷驚呼「Lisa回來了！」
記者江芷稜／綜合報導
Lisa從小就有星夢，媽媽跟繼父Marco P. Bruschweiler都支持她遠赴異鄉發展，年僅14歲的她到韓國當練習生多年，終於出道一炮而紅，Lisa於2018年實境節目《BLACKPINK HOUSE》裡回到泰國拜訪家鄉，身為瑞士主廚的繼父偷偷準備了許多Lisa喜愛的家鄉菜，讓她一回到家就看見父母站在門外迎接，母女相擁激動落淚情境，讓Jennie跟Rosé感動不已。
儘管不是親生爸爸，Lisa跟繼父Marco關係很好，經常曬出聚會合照，從媽媽曬出的影片、照片裡看來，這場慶生派對人數眾多，家族成員一起歡欣起舞，Lisa特別現身端出生日蛋糕給繼父，她穿著連身牛仔裙搭配白色腰帶，短髮、淡妝亮相，與父母合影時展現乖巧女兒般的形象，讓觀眾直呼好可愛。
BLACKPINK遲遲未續約，韓媒爆料Lisa是關鍵，因她身價驚人、高達1000億元韓幣（約24億元台幣），不過，自巴黎瘋馬秀過後，輿論風向轉變，Lisa最近在街頭逛街，素顏看起來非常憔悴，在IG上為品牌拍攝宣傳照，似乎只是在家裡擺拍，讓粉絲驚呼有點太隨意，擔心她不再跟YG娛樂續約後，資源會受到影響。