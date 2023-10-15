柯文哲嗆「侯友宜去選也不會上」 金溥聰緩頰：以包容態度達共識
藍白合首場「會前會」昨天落幕，原本敲定今日中午決定下次會談時間，不過卻發生變數，民眾黨總統參選人柯文哲稍早直批，侯辦執行長金溥聰沒打算要合作，更嗆國民黨參選人侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」。對此，金溥聰今（15）日以黃珊珊的話回應，「君子和而不同，小人同而不和」，應該要有包容的心，承認包容彼此獨特性，「盡量在最快時間達成共識，要讓政黨輪替」。
記者林怡昕／台北報導
藍白合首場「會前會」昨天落幕，民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修出席，國民黨由金溥聰、秘書長黃健庭出席，會議耗時3個多小時，不過，雙方對於最強在野候選人的產生方式無法達成共識。
針對柯文哲稍早嗆聲，稱侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」，金溥聰則說，應該要以包容態度，他也以黃珊珊的話回應，「君子和而不同，小人同而不和」，要有包容的心，承認包容彼此獨特性，盡量在最快時間達成共識，要讓政黨輪替。
至於是否認為藍白合破壞者是柯文哲？金溥聰坦言，不願意這麼強烈字眼，柯文哲對這個藍白整合、對國民黨的信賴不夠，「我們沒有一口咬定他是破壞者，說好週二談能不能維持？不能你不答應就不談」。
另外，外界質疑「民主初選」有利國民黨？金溥聰則說，找出實力最前面，凡是民進黨、國民黨都會被低估，他舉例，前台南市議員謝龍介當時在封關民調被低估28.6%
至於如果柯文哲主張不合作，未來是否有最壞打算？金溥聰則說，自己不願意假設性，他在這誠心誠意，呼籲柯文哲靜下心，不要情緒性，不要現在斷然拒絕不必談。