中華職棒／中信兄弟下半季奪冠幾乎不可能！拚三連霸機會十分渺茫

中信兄弟目前下半季戰績26勝26敗1和，目前淘汰指數2，只要今天落敗，加上味全龍隊擊敗樂天桃猿，本季就確定無緣下半季冠軍，全年戰績，還要看樂天桃猿臉色，晉級季後賽機會不大，要拚三連霸，機會也有點渺茫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中信兄弟在5月10日無預警撤換總教練林威助後，就改由彭政閔、王建民等教練團成員，取代原本教練團，這也成為兄弟今年最大考驗。兄弟要晉級季後賽，有兩條路，第一條是下半季封王，代表剩餘的7場比賽至少要贏6場，還要龍隊不能再贏任何一場，要爭下半季冠軍幾乎不太可能。此外，兄弟全年戰績54勝54敗5和，5成勝率排名第4，跟樂天桃猿有2.5場勝差，只要兄弟在最後4場對戰樂天比賽贏球，就很有機會以全年勝率第三，晉級季後賽，但兄弟應該已經確定，無緣連續4年半季冠軍。兄弟拚三連霸還是有機會，只要進入季後賽後，先擊敗年度第二的球隊，就有機會「下剋上」，在台灣大賽拿到三連霸。中華職棒／林智平拿打擊王！曾子祐安打王 中職二軍個人獎項出爐中華職棒／王勝偉兩分砲！恩力7局好投 富邦3:0兄弟保季後賽生機中華職棒／拿莫伊漾再見犧牲打！味全龍7:6淘汰統一獅、富邦悍將中華職棒／胡智為中繼砸鍋！球迷私訊攻擊 老婆Airu高情商回覆