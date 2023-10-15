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見證青年扎實的體驗！勞動部青年職涯發展中心辦職場體驗成果展

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人X Plus職場體驗計畫成果展活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人X Plus職場體驗計畫成果展活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心於今(15)日，在該中心，舉辦鋼鐵人X Plus職場體驗計畫成果展活動，共同見證青年扎實的體驗。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華(右3)點亮成果展活動聖火，象徵職涯的傳承與旺盛。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華(右3)點亮成果展活動聖火，象徵職涯的傳承與旺盛。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心鋼鐵人X Plus職場體驗計畫成果展活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，有卡訊電子董事長吳珮蓉、義大開發行政副總經理邱斐彥、頻譜電子總經理鄭智航等企業代表與會，分享與見證青年扎實的體驗成果。

在活動中，高屏澎東分署分署長郭耿華並與企業代表點亮成果展活動聖火，象徵職涯的傳承與旺盛，及與企業代表見證下，將帶著青年們的熱忱，邁向未來下個階段。

勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署青年職涯發展中心為協助青年「添實力」「定方向」、「促就業」，今(112)年度擴大規模辦理職場體驗計畫，合作企業達39家，並提供246個不同職務，供青年體驗。

頻譜電子總經理鄭智航說，感謝高屏澎東分署提供職場體驗合作機會，給青年體驗機會是敲門磚，帶領青年走向職涯，就像教練培育青年站上屬於自己的舞台，在成就別人的同時，也成就自己，他鼓勵青年朋友保持開放的心，積極面對未來挑戰、為自己的抉擇負責。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人X Plus職場體驗計畫成果展活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦鋼鐵人X Plus職場體驗計畫成果展活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
郭耿華指出，青年職涯發展中心除了合作企業及體驗職務為歷年來之最外，今年度因應Z世代青年及全球產業數位化趨勢，開設Notion與ChatGPT數位工具相關課程，並邀請知名KOL開設新媒體專班，提升青年數位化職能增強職場競爭力，此次計畫獲參與青年好評如潮。

郭耿華也感謝企業力挺，每年提供青年的職務機會越來越多，職類也越來越豐富，也謝謝職場教練與駐點心理師給予青年專業的引導，幫助青年釐清自我職涯方向，以及掌握產業現況，因為付諸行動規劃屬於自己的職涯道路。

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