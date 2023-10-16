金鐘58／郭彥均4度拚「兒少主持」 談薛紀網外遇仍入圍吐心聲
男星郭彥均和鍾欣凌攜手主持東森幼幼台《超級總動員》，連續4年入圍金鐘獎「最佳兒童少年節目主持人獎」。他接受《NOWnews今日新聞》專訪，坦言對獲獎已看淡，「去參加已經很幸福了」。他們已連續2年被勁敵薛紀網（小兵）打敗，今年對方深陷不倫醜聞退出藝能界，卻照樣入圍，郭彥均不多評論，「我覺得主要還是要看評審」。但他也認為不只「兒少主持」在行為上要有責任感，「只要是電視工作者公眾人物了，最好都要稍微有這樣的認知」。
記者黃盈容／專訪報導
郭彥均和雙胞胎弟弟郭彥甫2005年組偶像團體「2moro」出道。兄弟倆後來主持美食外景節目《食尚玩家》闖出名號。他和鍾欣凌合作兒少節目《超級總動員》，至今已10年，2人連續4年入圍金鐘獎「最佳兒童少年節目主持人獎」，今年節目也入圍「最佳兒童少年節目獎」，讓他加倍開心。
郭彥均在公布入圍當天，刻意去運動不帶手機，就是不願面對，一回家發現手機訊息有源源不絕的祝賀訊息，鍾欣凌還打給他，嚷嚷著：「出事了啦！」讓他嚇到，後來才知到原來是太開心節目也入圍，「我們有發下一個小小的宏願，如果得獎的話，就把獎金捐出去，讓我們《總動員》的人全部去出國玩」。
不過，主持人獎已落敗3次，他對獲獎早已不期不待，「今年又入圍就覺得說，不管誰得都開心」，想到Lulu（黃路梓茵）也是入圍7次才獲獎，他更是看開「我才4次而已」，但想一想又不禁哀嚎，「我覺得好難拿喔！真的好難喔」！老婆安慰他，就穿漂漂亮亮去就好。
他和鍾欣凌工作10年，培養出的默契、感情好得無話可說，他眼裡的鍾欣凌是個表裡如一，且不論鑲金幾次，從工讀生到製作單位、家長學生都一樣那麼溫暖。郭彥均直讚「跟欣凌姊姊一起工作很幸福」！