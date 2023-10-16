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中國2022年結婚數跌破700萬對　連續第9年下降

▲中國2022年結婚人數跌破700萬對大關，是連續第9年下降。分析認為，這和適婚人數減少、思想觀念變化、疫情影響等因素有關。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲中國2022年結婚人數跌破700萬對大關，是連續第9年下降。分析認為，這和適婚人數減少、思想觀念變化、疫情影響等因素有關。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

文／中央社

（中央社台北15日電）據統計，中國2022年結婚人數跌破700萬對大關，是連續第9年下降。分析認為，這和適婚人數減少、思想觀念變化、疫情影響等因素有關。

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第一財經報導，中國民政部最新公布的「2022年民政事業發展統計公報」顯示，去年全年依法辦理結婚登記683.5萬對，比2021年下降10.6%。結婚率為千分之4.8，比2021年下降0.6個千分點。

從結婚人數來看，自2013年達到1346.9萬對的最高峰後，結婚人數連續9年下降。這其中，2019年中國結婚人數跌破1000萬對、2020年跌破900萬對，2021年跌破800萬對，到2022年則跌破了700萬對大關。

此外，結婚年齡也在往後延。根據公報公布的2022年結婚登記人口年齡分布數據計算，2022年，中國結婚登記人口中，20至24歲人群占比僅為15.2%，比2021年下降1.3個百分點。

從2010年以來歷年結婚人口年齡結構來看，中國結婚年齡尤其是初婚年齡大幅延後。根據「中國人口普查年鑑2020」，2020年中國的平均初婚年齡為28.67歲，比2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。

報導指出，去年結婚人數跌破700萬對，跟適婚人數減少、思想觀念變化、疫情影響等因素有關。中國出生人口在經歷1987年這一近40年來的最高峰之後，連續多年下滑。隨著「95後」（1995年至1999年出生者）乃至「00後」進入到婚育階段，處於適婚年齡的年輕人數量也在下降。

同時，2022年第4季受疫情等因素，一部分人延後到今年結婚，這也影響了2022年的結婚人數。

數據顯示，2023年上半年，中國結婚登記人數為392.8萬對，比去年同期增加了19.6萬對。（編輯：張淑伶/唐佩君）1121015

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