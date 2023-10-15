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批金溥聰情緒性用語連發　柯辦：藍初選用民調對郭台銘公平嗎？

▲柯文哲競辦發言人陳智菡反批金溥聰心口不一、充滿情緒性用詞。（圖／記者陳明安攝，2023.10.12）
▲柯文哲競辦發言人陳智菡反批金溥聰心口不一、充滿情緒性用詞。（圖／記者陳明安攝，2023.10.12）

記者邱新博／台北報導

藍白合會談14日下午舉行，然而雙方對於用民調還是「開放式民主初選」仍有爭議，民眾黨主席柯文哲也批評侯辦執行長金溥聰根本沒有要合作，並繼續提民調，金溥聰則回擊，強調柯文哲只想照自己的方式，否則就不談了。而柯辦發言人陳智菡則再度回應，認為金溥聰情緒性用詞連發，更提及金溥聰否定民調，但國民黨內初選卻也是採民調，「對郭台銘董事長公平嗎？」

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柯文哲表示，國民黨只想展現地方組織實力，其他找不出特別的，國民黨的方法無法找出一個最強的在野候選人；「我相信金溥聰作為一個學者，也辦過很多初選，提出這一個一看就知道很難形成的，我看他也沒有打算跟我合作。」國民黨初選舉辦過多次都使用民調，但卻不使用。

金溥聰則說，對於民調的「信度和效度」，金溥聰解釋，在野既然要找出最強候選人，如果用全民調，如何測出是最強候選人？「效度」是民調能不能真正測到想要測到的東西。而金也說，柯文哲說話直不直跟醫生無關，是要有道理，他對柯文哲有點無言，他還人身攻擊，凡是就事論事不要牽拖。

陳智菡回應金溥聰表示，金是「民調專家」，一定明白任何民調都是透過「隨機抽樣」，避免有意識過濾母體、造成取樣失衡與誤差，如此方能儘可能反映真實民意；金溥聰一再強調現在距離投票還有三個月，民調不一定準，那麼初選不也一樣，無論「美式」、「法式」、「歐式」初選，任何金溥聰所崇尚的西方初選，現在的投票也不可能等於未來民意。

陳智菡說，人無法預知未來，現在必須解決當下的問題，在有限的時間條件下，民眾黨主張以科學方式體現民意，而不是一層一層過濾民意，只留下部分政治熱衷參與者，難以呈現主流民意。金溥聰一再否定民調的信度、效度，那為何國民黨黨內總統初選還要選擇以民調等方式綜合評比，「這對郭台銘董事長公平嗎？」金執行長說法與邏輯顯然前後矛盾。另外，金溥聰似乎也無法回答如何快速建立名冊，保護民眾資安與相關權益等重要問題。

陳智菡最後說，金溥聰針對柯文哲主席人身攻擊、情緒性用語連發，一面又說釋放最大善意，希望儘速再談，顯得心口不一。

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