篠崎泫自爆一度精神分裂！認出道10年傷痕累累　「我快撐不住了」

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但篠崎泫慶幸沒有放棄自己，出書後還引起坊間廣大討論和迴響，更讓她意外的是，有位讀者原本打算輕生，卻在偶然間看到她的書，便重新振作努力活下來，把自己人生活出精彩。昨日篠崎泫在簽書會分享此事後，立刻引起全場歡呼，她感性說：「我要感謝那個從精神崩壞的深淵裡，努力振作、沒有放棄的我自己！」
在篠崎泫的自傳中，記載著成長過程的諸多灰色記憶，她坦言，在書寫過程中，「許多成長過程中的恐怖回憶再度襲捲我，讓我不由自主爆哭、發抖，一度不敢再動筆。」對比她順遂出道，以女團Twinko走紅歌壇，並跨足戲劇和綜藝，那如此光鮮亮麗的背後，卻有著傷痕累累的疤痕，揮之不去。
篠崎泫表示，她很享受用作者的身分與大家見面，讓大家認識鎂光燈以外的她，不過，出書這條路，她從下定決心到實現，足足反覆掙扎了四年，往往寫到嘔心瀝血，「最難的就是精神狀態切換，明明快撐不住了，還是要繼續寫。」
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