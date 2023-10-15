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篠崎泫自爆一度精神分裂！認出道10年傷痕累累　「我快撐不住了」

▲篠崎泫自爆寫書寫到一度精神分裂，跑去看醫生治療，承認出道演藝圈10年，一路走來傷痕累累，直呼：「我快撐不住了！」（圖／時報出版）
▲篠崎泫自爆寫書寫到一度精神分裂，跑去看醫生治療，承認出道演藝圈10年，一路走來傷痕累累，直呼：「我快撐不住了！」（圖／時報出版）

記者詹鎰睿／綜合報導

台日混血女星篠崎泫升格作家，推出個人自傳體新書《別讓世界奪走你該有的燦爛：餘生，只需要取悅自己》。昨（14）日舉辦簽書會，現場吸引500位讀者到場支持，還有遠道日本、香港而來的粉絲力挺，讓她感動不已。篠崎泫還分享，她寫書寫到一度精神分裂，尋求醫生幫助，而她也把出道10年，一路走來傷痕累累的故事寫進書中，「明明快撐不住了，還是要繼續寫。」

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▲篠崎泫1015。（圖／時報出版）
▲篠崎泫的簽書會湧入500位讀者支持力挺。（圖／時報出版）
擁有天使面孔、魔鬼身材的篠崎泫，雖然已在演藝圈發光發熱，卻有著坎坷的成長歷程，心中始終缺了一角，讓她選擇提筆為文，用書寫來直面人生，作為出道10周年的自我里程碑，而在撰寫過程中，赤裸裸剝開過往，讓篠崎泫數度痛苦不堪，形容像是「精神分裂」，甚至接受精神治療一陣子，就連出書時程都因此Delay。

但篠崎泫慶幸沒有放棄自己，出書後還引起坊間廣大討論和迴響，更讓她意外的是，有位讀者原本打算輕生，卻在偶然間看到她的書，便重新振作努力活下來，把自己人生活出精彩。昨日篠崎泫在簽書會分享此事後，立刻引起全場歡呼，她感性說：「我要感謝那個從精神崩壞的深淵裡，努力振作、沒有放棄的我自己！」

▲篠崎泫1015。（圖／時報出版）
▲篠崎泫一一位所有讀者簽名，更在現場分享許多故事。（圖／時報出版）
在篠崎泫的自傳中，記載著成長過程的諸多灰色記憶，她坦言，在書寫過程中，「許多成長過程中的恐怖回憶再度襲捲我，讓我不由自主爆哭、發抖，一度不敢再動筆。」對比她順遂出道，以女團Twinko走紅歌壇，並跨足戲劇和綜藝，那如此光鮮亮麗的背後，卻有著傷痕累累的疤痕，揮之不去。

篠崎泫表示，她很享受用作者的身分與大家見面，讓大家認識鎂光燈以外的她，不過，出書這條路，她從下定決心到實現，足足反覆掙扎了四年，往往寫到嘔心瀝血，「最難的就是精神狀態切換，明明快撐不住了，還是要繼續寫。」

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