失聯移工逾8萬！這行業移工逃跑者最多　數據大解析

因制度性問題和移工權益遲遲未改善，移民署資料顯示截至八月底止，失聯移工人數是8萬4339人，等於每100名移工，就有11.3人失聯。其中失聯移工最多的是從事製造業的越南男性，該行業逃跑的移工超過5萬人。
國際中心賴正琳／綜合報導
我國移工從事高工時、低薪又勞累的工作，以填補短缺勞動力，目前在台移工人數已超過74萬名，再度創下歷史新高，不過仍有部分移工持續選擇失聯。根據移民署統計，截至八月底止，失聯移工人數是8萬4339人，等於每100名移工，就有11.3人失聯，而失聯移工以越南人最多，達5萬3292人，等於每100名越南移工中，就有20.4人逃逸失聯，越南失聯移工的屬性以男性從事製造業者最多，共有3萬5540人。
移民署曾在今年8月時統計，指出失聯移工總數有增加，其中以越南籍男性、印尼籍女性居多。除了從事製造業的越南籍男性大多選擇逃跑，其次失聯人數最多的印尼移工，以女性家庭看護者最多，共有1萬9855人。
移民署指出，經統計今年專案期間共查處逾期停（居）留外來人口2萬1932人，其中1萬4004名失聯移工，失聯移工數據確實有上升，其中在製造業的越南籍男性失聯移工最多、看護以印尼籍女性失聯移工最多。
長期觀察移工問題的民間團體認為，移工選擇失聯有時也是迫不得已，大部分的原因是原本的薪水承擔不起高昂的仲介費用，加上在台灣處於通貨膨脹的民生需求，在政策和制度沒有大幅度改善的情況下，最終選擇失聯。民間團體說明，如果政府不改善制度和政策，即便端出更嚴厲或更寬鬆的移工查緝政策，「治標不治本」的做法也只會有抓不完的移工，無法改變問題。